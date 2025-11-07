Santos e Fortaleza aumentam risco de rebaixamento no Brasileirão

A 32ª rodada do Brasileirão mexeu com a disputa contra o rebaixamento. O Santos, que perdeu para o Palmeiras, e o Fortaleza, que empatou com o Ceará, viram as chances de queda aumentarem, assim como o Internacional, que perdeu para o Vitória. O Sport já está praticamente rebaixado.

Os resultados colocaram o Peixe de novo na zona da degola, mas importante lembrar que possui um jogo a menos que as equipes acima na tabela. No entanto, terá missão difícil de recuperar os pontos, já que a partida atrasada é contra o Palmeiras. Conforme dados do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Alvinegro Praiano possui 50,5% de chance de cair.

Risco de rebaixamento no Brasileirão

Sport - 99,9% (Antes: 99,97%)

Juventude - 91% (Antes: 96,5%)

Fortaleza - 87% (Antes: 79,7%)

Santos - 50,5% (Antes: 33,2%)

Vitória - 47,8% (Antes: 65,5%)

Internacional - 15,1% (Antes: 9,6%)

Grêmio - 2,6% (Antes: 1%)

Ceará - 2,6% (Antes: 2,9%)

Bragantino - 2,4% (Antes: 9,4%)

Atlético-MG, Corinthians, Vasco e São Paulo - < 1%

Fonte: UFMG

Partida entre Ceará e Fortaleza, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Classificação de momento dos últimos colocados

11º - Atlético-MG (40) - 31 jogos

12º - Bragantino (39) - 32 jogos

13º - Ceará (39) - 32 jogos

14° - Grêmio (39) - 32 jogos

15º - Internacional (36) - 32 jogos

16º - Vitória (34) - 32 jogos

17º - Santos (33) - 31 jogos

18 - Juventude (29) - 32 jogos

19º - Fortaleza (29) - 31 jogos

20º - Sport (17) - 31 jogos

Pontuação mágica nesta edição do Brasileirão

A universidade também crava que a partir dos 48 pontos os times estão livres da degola. De 42 para cima, a probabilidade de ficar na primeira divisão é maior do que de cair. O Santos, por exemplo, que tem 33 pontos, precisa de 15 para se salvar. Restam 24 em disputa no Brasileirão.

Chances de ser rebaixado com cada pontuação em 2025

45 a 47 pontos - < 1%

44 pontos - 2,8%

43 pontos - 11,4%

42 pontos - 29%

41 pontos - 54%

40 pontos - 76,6%

39 pontos - 91%

38 pontos - 97,8%

37 pontos - 100%

Fonte: UFMG