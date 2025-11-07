Santos e Fortaleza aumentam risco de rebaixamento no Brasileirão
Equipes perderam seus jogos na 32ª rodada
A 32ª rodada do Brasileirão mexeu com a disputa contra o rebaixamento. O Santos, que perdeu para o Palmeiras, e o Fortaleza, que empatou com o Ceará, viram as chances de queda aumentarem, assim como o Internacional, que perdeu para o Vitória. O Sport já está praticamente rebaixado.
Os resultados colocaram o Peixe de novo na zona da degola, mas importante lembrar que possui um jogo a menos que as equipes acima na tabela. No entanto, terá missão difícil de recuperar os pontos, já que a partida atrasada é contra o Palmeiras. Conforme dados do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Alvinegro Praiano possui 50,5% de chance de cair.
Risco de rebaixamento no Brasileirão
Sport - 99,9% (Antes: 99,97%)
Juventude - 91% (Antes: 96,5%)
Fortaleza - 87% (Antes: 79,7%)
Santos - 50,5% (Antes: 33,2%)
Vitória - 47,8% (Antes: 65,5%)
Internacional - 15,1% (Antes: 9,6%)
Grêmio - 2,6% (Antes: 1%)
Ceará - 2,6% (Antes: 2,9%)
Bragantino - 2,4% (Antes: 9,4%)
Atlético-MG, Corinthians, Vasco e São Paulo - < 1%
Fonte: UFMG
Classificação de momento dos últimos colocados
11º - Atlético-MG (40) - 31 jogos
12º - Bragantino (39) - 32 jogos
13º - Ceará (39) - 32 jogos
14° - Grêmio (39) - 32 jogos
15º - Internacional (36) - 32 jogos
16º - Vitória (34) - 32 jogos
17º - Santos (33) - 31 jogos
18 - Juventude (29) - 32 jogos
19º - Fortaleza (29) - 31 jogos
20º - Sport (17) - 31 jogos
Pontuação mágica nesta edição do Brasileirão
A universidade também crava que a partir dos 48 pontos os times estão livres da degola. De 42 para cima, a probabilidade de ficar na primeira divisão é maior do que de cair. O Santos, por exemplo, que tem 33 pontos, precisa de 15 para se salvar. Restam 24 em disputa no Brasileirão.
Chances de ser rebaixado com cada pontuação em 2025
45 a 47 pontos - < 1%
44 pontos - 2,8%
43 pontos - 11,4%
42 pontos - 29%
41 pontos - 54%
40 pontos - 76,6%
39 pontos - 91%
38 pontos - 97,8%
37 pontos - 100%
Fonte: UFMG
