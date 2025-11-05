Em confronto de desesperados no Barradão, o Vitória foi melhor na noite desta quarta-feira, pela 32ª rodada do Brasileirão, bateu o Internacional por 1 a 0 e complicou de vez a vida do Colorado na tabela de classificação. O gol marcado por Lucas Halter, já no segundo tempo, premiou a maior consistência do Rubro-Negro, que poderia sair com placar ainda mais elástico.

O resultado leva o Vitória, momentâneamente, à 16ª posição, com 34 pontos, um a mais em relação ao Santos, que joga contra o Palmeiras nesta quinta-feira. Já o Inter entra de vez na briga contra o rebaixamento e estaciona na 15ª colocação, com 36 pontos.

Lucas Halter comemora gol do Vitória (Foto: William Malta FranÃ§a/Photo Premium/Gazeta Press) Photo Premium/Photo Premium

Início de jogo "sem sal" no Barradão

O começo de jogo no Barradão foi de um time só. Com mais volume ofensivo e domínio da posse de bola, o Vitória controlou a partida diante de um Internacional inoperante nos primeiros 15 minutos e chegou a ter um pênalti marcado a favor em saída desesperada do goleiro Ivan, mas, para a sorte do time gaúcho, a arbitragem pegou impedimento no lance.

O Colorado até conseguiu equilibrar as ações na reta final do primeiro tempo, mas sem levar perigo à meta de Thiago Couto. Na verdade, nem o Vitória ameaçou Ivan nos primeiros 51 minutos de jogo. Não à toa, nenhuma das equipes sequer acertou o alvo em uma etapa inicial sem emoção e recheada de erros técnicos.

Vitória x Internacional - Campeonato Brasileiro 2025 - Vitinho, do Internacional (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Segundo tempo muda e Vitória respira aliviado

Antes mesmo da primeira volta do ponteiro, o segundo tempo já ofereceu mais emoção do que a etapa inicial inteira. Em chute forte dentro da área, o volante Baralhas exigiu um verdadeiro milagre do goleiro Ivan.

Aos 11 minutos, um lance bizarro chamou a atenção. Depois de disputa pelo alto, a bola ficou com Erick perto da pequena área, que soltou o pé e balançou as redes de Ivan. Alguns jogadores do Vitória saíram comemorando, enquanto outros lamentaram. O detalhe é que a bola foi para fora, mas o chute foi tão forte que furou a rede e enganou até os torcedores no Barradão. A arbitragem, no entanto, pegou falta de Matheuzinho em Bernabei neste mesmo lance.

A persistência do Vitória deu resultado aos 22 minutos. Em um jogo que ganhava contornos de drama e estava cada vez mais aberto, Lucas Halter causou uma verdadeira explosão no Barradão ao aproveitar cobrança de escanteio para balançar as redes de cabeça. O Colorado, então, foi para o abafa, mas não conseguiu furar o bloqueio do Vitória, que até teve chance de ampliar, mas ficou só no 1 a 0, resultado mais que suficiente para dar respiro ao time na luta contra o Z-4.

Jogadores do Vitória comemoram gol contra o Inter no Barradão (Foto: Fillipe Alves/Agência F8/Gazeta Press)

Próximos jogos de Vitória e Internacional

O Vitória tem novo desafio em casa a partir das 16h deste domingo (horário de Brasília), pela 33ª rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro não terá Dudu e Baralhas à disposição, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Já o Colorado entra em campo às 18h30 deste sábado, contra o Bahia, no Beira-Rio.

✅Ficha técnica

VITÓRIA 1 x 0 INTERNACIONAL

32ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: quarta-feira, 5 de novembro de 2025, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Barradão, em Salvador;

🥅 Gols: Lucas Halter, 22'/2ºT (Vitória);

🟨 Cartões amarelos: Bruno Gomes, Ivan Quaresma, Bernabei, Juninho (Internacional); Jair Ventura, Dudu, Camutanga, Baralhas (Vitória);

🟥 Cartões vermelhos: -

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 21.657;

💸 Renda: R$ 460.497,00.

⚽ESCALAÇÕES

VITÓRIA (Técnico: Jair Ventura)

Thiago Couto; Erick, Lucas Halter, Camutanga, Edu (Neris/Dudu) e Maykon Jesus; Willian Oliveira, Baralhas e Matheuzinho (Osvaldo); Aitor Cantalapiedra (Lucas Braga) e Renzo López (Renato Kayzer).

INTERNACIONAL (Técnico: Ramon Díaz)

Ivan Quaresma; Clayton Sampaio (Óscar Romero), Vitão e Juninho; Vitinho (Raykkonen), Alan Patrick, Bruno Gomes (Luis Otávio), Thiago Maia (Bruno Henrique) e Bernabei; Tabata (Carbonero) e Mathias (Gustavo Prado).

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG);

🚩 Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG);

🖥️ VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ).