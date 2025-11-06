Com gol no fim, Ceará e Fortaleza empatam pelo Brasileirão
Rivais se enfrentaram na Arena Castelão
Ceará e Fortaleza empataram por 1 a 1 na noite desta quinta-feira (6), na Arena Castelão, valendo pela 32ª rodada do Brasileirão. Bareiro abriu o placar para o Tricolor e Pedro Raul, nos últimos minutos do 2º tempo, balançou as redes pelo Alvinegro.
Assim, o Vovô subiu para 39 pontos, ocupando o 13º lugar na tabela do campeonato. O Leão foi a 29 pontos, sendo o 19º colocado.
Ceará e Fortaleza empatam com gol no fim
No último Clássico-Rei de 2025, Ceará e Fortaleza se enfrentaram com metas diferentes. O Alvinegro queria ganhar força na briga por vaga na Copa Sul-Americana e o Tricolor buscava pontuar na luta contra o rebaixamento.
Como é de se esperar em um clássico, a partida apresentou muitas disputas desde o primeiro minuto. O Vovô teve chance em chute de Galeano, mas Brenno defendeu sem dificuldades. Vina cobrou falta na entrada da área e mandou por cima da meta.
Na reta final do 1º tempo, o Fortaleza abriu o placar. Em escanteio curto, Breno Lopes cruzou e Bareiro cabeceou sozinho para o fundo das redes. Já nos últimos instantes, Pedro Henrique desviou de cabeça e a bola foi para fora. Assim, os tricolores foram para o intervalo em vantagem.
O 2º tempo seguiu nos mesmos moldes, com vários duelos no meio-campo. O Fortaleza teve chance de ampliar com Herrera, que finalizou em erro de Marcos Victor e viu Bruno Ferreira realizar grande defesa.
Em desvantagem, o Ceará lançou-se com mais intensidade ao ataque. Após escanteio, Vina finalizou na área e Marcos Victor, que se esticou, não conseguiu chegar na bola. O Leão passou a ter mais espaços no contra-ataque, mas desperdiçou as transições.
Com a pressão nos minutos finais, o Vovô chegou ao empate. Marcos Victor cruzou e Pedro Raul, de cabeça, mandou para o fundo das redes. Os rivais insistiram nos acréscimos, mas a igualdade permaneceu no Castelão.
✅ FICHA TÉCNICA
CEARÁ 1 X 1 FORTALEZA
CAMPEONATO BRASILEIRO - 32ª RODADA
🗓️ Data e horário: quinta-feira, 06/11/2025 - 20h
📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
🥅 Gols: Pedro Raul aos 45 min do 2º T (CEA); Bareiro aos 37 min do 1º T (FOR)
🟨 Cartões amarelos: Matheus Bahia, Vina e Aylon (CEA); Mancuso, Breno Lopes e Ávila (FOR)
🔴 Cartão vermelho: -
🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)
🏁 VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)
CEARÁ (Técnico: Léo Condé)
Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Vinicius Zanocelo (Lucas Mugni), Fernando Sobral (Dieguinho) e Vina (Lourenço); Galeano (Aylon), Pedro Raul e Pedro Henrique (Fernandinho).
FORTALEZA (Técnico: Martín Palermo)
Brenno; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pierre (Pablo Roberto), Herrera (Yago Pikachu), Breno Lopes (Matheus Pereira) e Moisés (Lucas Crispim); Bareiro (Lucero).
