Com retorno de Neymar, Santos divulga relacionados para enfrentar o Flamengo

O Santos divulgou a lista de relacionados para o confronto contra o Flamengo, neste domingo (9), às 18h30, pelo Campeonato Brasileiro. A principal novidade é o retorno do atacante Neymar Jr.

O camisa 10 se recuperou de uma lesão na coxa direita e voltou a jogar no último sábado (1º), no empate por 1 a 1 contra o Fortaleza, na Vila Belmiro. Apesar da importância do jogo para a briga contra o rebaixamento, Neymar ficou fora do clássico contra o Palmeiras, no Allianz Parque, devido ao gramado sintético.

A lista ainda tem o retorno do zagueiro Luan Peres, que volta de suspensão, além de Bilal Brahimi e JP Chermont, que entram nas vagas de Mayke, suspenso, e Victor Hugo, que pertence ao Flamengo e está fora da partida.

Ausência de Neymar contra o Palmeiras

Segundo o técnico Juan Pablo Vojvoda, a ausência de Neymar já era prevista devido à lesão do atacante, que precisa estar plenamente convencido para atuar em condições como o gramado sintético. O treinador destacou ainda a confiança no camisa 10 e no restante do elenco, garantindo que contará com ele nas próximas partidas.

— Quanto ao Neymar, sabíamos da situação por causa da lesão. Temos outros jogos pela frente, e isso já estava decidido. O jogador precisa estar convencido para atuar nessas condições (gramado sintético). Contamos com ele daqui para frente; vai nos ajudar. Confio nele como em cada um do nosso elenco — comentou o argentino.

O Santos entrou na zona de rebaixamento após a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe ocupa a 17ª colocação, com 33 pontos, oito vitórias, nove empates e 14 derrotas. O time ainda tem um jogo a menos, que será disputado no dia 15 de novembro, contra o Palmeiras, na Vila Belmiro.