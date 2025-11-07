Em boa fase pelo Corinthians, João Pedro Tchoca reencontra o Ceará e projeta 'jogo especial'
Zagueiro vive sequência como titular e volta a enfrentar o clube em que atuou durante a campanha do acesso à Série A
Antes de se firmar no elenco principal do Corinthians, João Pedro Tchoca precisou dar um passo importante em sua trajetória. O zagueiro defendeu o Ceará na disputa da Série B de 2024 e foi um dos destaques da campanha que levou o clube de volta à elite do futebol brasileiro.
O período em Fortaleza foi determinante para o amadurecimento do defensor, que hoje vive sua maior sequência como titular do Timão, atuando nas últimas seis partidas e ajudando a equipe a não sofrer gols em quatro delas. Agora, ele terá a oportunidade de reencontrar o Vozão no próximo domingo (9), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.
— Vai ser um jogo especial para mim, por ser contra um ex-clube que permitiu que eu pudesse me desenvolver e ter essa vivência maior como profissional. Sou grato ao Ceará, mas hoje, claro, minha cabeça está 100% focada no Corinthians e em poder ajudar o time dentro de campo da melhor forma possível. Encaro esse confronto como motivação para mim e para que possamos buscar mais um grande resultado diante da Fiel — afirmou Tchoca.
João Pedro Tchoca ganha sequência no Corinthians
Desde que retornou do empréstimo ao Ceará, João Pedro Tchoca disputou 23 partidas pelo Corinthians, com um gol e uma assistência. O zagueiro participou da campanha vitoriosa do Campeonato Paulista e também teve oportunidades na Copa Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil.
Após a lesão de André Ramalho, Tchoca voltou a emendar uma sequência de jogos e minutos sob o comando de Dorival Jr.
— Estou muito feliz pela sequência que venho tendo com a camisa do Corinthians e, principalmente, por estar conseguindo ajudar o clube dentro de campo. Me vejo em um momento bom e vou seguir me dedicando ao máximo para aumentar essa sequência e representar ainda mais a camisa do Corinthians, conquistar títulos e dar orgulho ao nosso torcedor — concluiu.
A partida entre Corinthians e Ceará está marcada para o próximo domingo (9), às 16h, na Neo Química Arena, em São Paulo.
