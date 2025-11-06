Palmeiras vence o Santos com brilho de Vitor Roque e abre vantagem no Brasileirão

O Palmeiras venceu o Santos por 2 a 0 na noite desta quinta-feira (6), no Allianz Parque, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro, com brilho de Vitor Roque. Convocado por Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira na próxima Data Fifa, o camisa 9 marcou os dois gols da vitória e ampliou sua boa fase na segunda metade da temporada.

Com o resultado, a equipe comandada por Abel Ferreira manteve a liderança e abriu três pontos de vantagem sobre o Flamengo na tabela de classificação. O Santos, por sua vez, segue na zona de rebaixamento, mas ainda tem um jogo a menos que o Vitória, primeiro time fora do Z4.

Como foi o jogo entre Palmeiras e Santos?

Com o apoio da torcida, o Palmeiras controlou os minutos iniciais do clássico contra o Santos, que resistiu às investidas rivais à sua maneira. Entre os protagonistas, os convocados do Verdão para a próxima Data Fifa: Vitor Roque e, principalmente, Flaco López.

Artilheiro do Palmeiras na temporada, o argentino foi o mais participativo entre os titulares no primeiro tempo, mas não conseguiu transformar as oportunidades em gol. Aos poucos, o Santos equilibrou as ações e passou a controlar o meio de campo.

Entre as investidas dos mandantes e os contra-ataques do Peixe, o primeiro tempo se desenrolou sem mudanças no placar, apesar de a equipe comandada por Abel Ferreira ter sido superior, evidenciando o motivo de liderar o Campeonato Brasileiro.

Convocado por Ancelotti para defender o Brasil nos amistosos de novembro, Vitor Roque foi o grande destaque da segunda etapa. O atacante marcou os dois gols do Verdão. Primeiro após belo passe de Flaco López, e o segundo com um toque por cobertura, sem chances para o goleiro Brazão.

Vojvoda tentou recorrer ao banco de reservas para reduzir a desvantagem no placar, mas o Santos seguiu pressionado, sem conseguir levar a bola com perigo ao terço final do campo. Em uma escapada isolada, o Peixe até chegou a balançar as redes, mas o lance foi anulado por impedimento assinalado pela arbitragem.

Da metade para o fim da segunda etapa, o Palmeiras controlou completamente as ações, enquanto Gabriel Brazão evitou uma goleada. Em pelo menos três oportunidades, o goleiro do Santos impediu chances claras do Alviverde, que ouviu sua torcida provocar o rival com gritos de "vai jogar a Série B".

Mesmo fora de casa, o Santos tentou uma pressão final no Allianz Parque, mas o desgaste físico impediu a reação. O Palmeiras terminou o clássico ampliando sua vantagem na liderança do Brasileirão, enquanto o Santos segue na zona de rebaixamento.

Vitor Roque comemora gol do Palmeiras sobre o Santos, no Allianz Parque, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)

Neymar fora da partida

Recuperado de lesão que o afastou dos gramados nos últimos meses, Neymar disputou os minutos finais do empate entre Santos e Fortaleza. No entanto, optou por não participar do clássico, em decisão conjunta com o departamento médico do clube, devido ao gramado sintético do Allianz Parque.

A expectativa é que o camisa 10 esteja à disposição para o jogo do próximo fim de semana, contra o Flamengo, no Rio de Janeiro.

Próximos jogos

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo, quando visita o Mirassol, no interior do Estado de São Paulo. No mesmo dia, o Santos visita o Flamengo no Rio de Janeiro. Ambos os duelos são válidos pelo Campeonato Brasileiro.

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 2 X 0 SANTOS

CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 06 de novembro, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP);

🥅 Gols: Vitor Roque (2x) (PAL);

🟨 Cartões amarelos: Flaco López (PAL); Zé Rafael e Mayke (SAN);

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP);

🚩Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP);

🏁 VAR: Wagner Reway (SC).

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel; Khellven (Giay), Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Emiliano Martínez (Raphael Veiga), Andreas Pereira, Mauricio (Felipe Anderson) e Ramón Sosa (Allan); Flaco López e Vitor Roque (Facundo Torres).

SANTOS (Técnico: Vojvoda)

Brazão; Mayke (Guilherme), Alexis Duarte, Willian Arão, Zé Ivaldo e Souza; Zé Rafael (Joáo Schmidt), Victor Hugo e Barreal (Rollheiser); Robinho Jr (Caballero) e Lautaro Díaz (Thaciano).