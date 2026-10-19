Rogério Ceni aponta erro de arbitragem em Bahia x Flamengo

O Flamengo venceu o Bahia por 3 a 0 neste domingo (18), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 31ª rodada do Brasileirão. Jorginho, Plata e Paquetá marcaram os gols da vitória rubro-negra. No entanto, para Rogério Ceni, houve uma falha em uma decisão da arbitragem durante o confronto.

O treinador apontou que Pulgar, volante do Flamengo, deveria ter sido expulso no início da partida, em um lance que poderia ter mudado completamente a história do confronto.

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Rogério Ceni incomodado durante Bahia x Flamengo

Na situação, o goleiro rubro-negro, Rossi, estava fora do gol, após sair jogando errado e entregar a bola nos pés dos mandantes. O comandante afirmou que Alejo poderia tentar a finalização, mas foi impedido com falta por Pulgar, que foi advertido com o cartão amarelo:

- O goleiro estava fora do gol, Alejo vai bater com o gol livre, e ele não expulsa o jogador. Não me sinto à vontade para criticar o árbitro, me sinto envergonhado. Mas era um lance pontual e para cartão vermelho, na minha opinião - afirmou Rogério.

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Rogério Ceni durante Bahia x Flamengo pelo Brasileirão (Foto: Luca Castro /Fotoarena/Folhapress)

Como foi o jogo

Primeiro Tempo

O Flamengo teve maior volume ofensivo no primeiro tempo e criou boas oportunidades, principalmente com Pedro, Carrascal e Samuel Lino, mas pecou nas finalizações. Do outro lado, o goleiro Ronaldo foi um dos destaques da etapa, com defesas importantes para evitar o gol rubro-negro. O Bahia tentou explorar a velocidade nos contra-ataques, mas encontrou dificuldades para superar a marcação do time de Leonardo Jardim.

Segundo Tempo

Na segunda etapa, o Flamengo manteve a pressão do primeiro tempo, mas o que faltou para o Rubro-Negro no primeiro tempo, sobrou na segunda metade da partida: efetividade. Nos primeiros minutos, o 0 a 0 persistiu no placar, mas aos 18 minutos, após grande jogada, Carrascal foi derrubado dentro da área e o juiz assinalou pênalti para o Flamengo. Com Jorginho na bola, o Rubro-Negro saiu na frente na Fonte Nova.

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O domínio do Flamengo continuou e Gonzalo Plata e Paquetá aumentaram a vantagem para o visitante. O segundo gol saiu após Samuel Lino acertar um belo cruzamento e achar Plata sozinho no segundo poste; o equatoriano acertou um belo peixinho. O último gol saiu dos pés do Paquetá, com direito a chapéu. O camisa 11 fez jogada espetacular e marcou o terceiro do Flamengo.