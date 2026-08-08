Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Vice da CBF revela projeto para transformar jovens atletas em árbitros

A ideia é oferecer nova oportunidade aos que largarem a carreira sonhada

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
08/08/2026 10:12
Atualizado há 0 minutos
Favorite o Lance! no Google
Equipe de arbitragem posa com capitães antes de jogo entre Remo e Mirassol
Equipe de arbitragem posa com capitães antes de jogo entre Remo e Mirassol (Foto: Andrey Queiroz / Zimel Press / Folhapress)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) analisa um projeto para transformar em árbitros os ex-jogadores que não conseguiram dar prosseguimento às suas carreiras. O vice-presidente da entidade, Ricardo Gluck Paul, revelou em entrevista ao "Ge" o planejamento: identificar atletas jovens, que deixaram ou pretendem deixar o futebol, e oferecer uma nova oportunidade.

— Estamos discutindo se (os ex-atletas buscados teriam) até 21 ou 22 anos. Muitos atletas que jogam bola não vão virar profissionais. Eles vão ficar pelo meio do caminho. Esse cara fica desolado, não pintou um contrato. Nossa ideia é falar: "Vamos ser árbitros?". Quem jogou futebol tem uma visão totalmente diferente e melhor — explicou.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O plano prevê a aplicação de diversos testes com os potenciais candidatos para, a partir de então, montar um grupo pioneiro de ex-atletas. A CBF, inclusive, arcaria com os custos de formação. O objetivo é que, no futuro, os escolhidos componham a "elite" da arbitragem brasileira.

— Nossa ideia é fazer uma seleção, com testes físicos, psicotécnicos, de vista, selecionar 30 ou 40 caras. Nós vamos formar esses árbitros, pagar o curso de arbitragem e fortalecer esse processo junto à comissão nacional. Nos próximos dois anos, vamos nos servir dessa elite que formarmos agora, de árbitros-atletas — afirmou Gluck Paul.

continua após a publicidade

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Profissionalização de árbitros na CBF

Almejando uma transformação na arbitragem brasileira, a entidade também iniciou, no início deste ano, o processo de profissionalização da categoria no país. Um grupo de 20 árbitros principais, 40 assistentes e 12 árbitros de VAR foi contemplado com contrato de um ano. Assim, os jogos da Série A do Brasileirão passaram a ser apitados por profissionais de "dedicação exclusiva".

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Aymorés x Villa Nova - Módulo II Mineiro

Futebol Nacional

AO VIVO: Assista a Aymorés x Villa Nova, pelo Módulo II do Mineiro, no Lance!TV

Há 1 hora
Torcida do Botafogo no Nilton Santos

Botafogo

Botafogo explica plano estratégico para reestruturação da SAF

Há 1 hora
Iván Román Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético Mineiro

Atlético encaminha saída de Ivan Román por empréstimo: veja detalhes

Há 1 hora
Jair, Paulo Henrique e Tchê Tchê durante treino do Vasco

Vasco

Vasco chama atenção pela evolução física após pausa para a Copa do Mundo

Há 1 hora
Bola do Brasileirão 2026.

Lance! Negócios

Clubes brasileiros transformam Dia dos Pais em estratégia de engajamento e receitas

Há 2 horas
Cruzeiro x Mirassol

Cruzeiro

Cruzeiro x Mirassol: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Há 3 horas
Mais LANCE!
Alex Telles cobra escanteio

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (08/08/2026)

Lucho e Allan disputando a posse da bola no jogo entre Botafogo e Fluminense

Brasileirão: veja os retrospectos dos confrontos da 22° rodada

São Paulo e Grêmio pelo Brasileirão

Grêmio x São Paulo: jogo opõe momentos diferentes no Brasileiro

Impedimento de Wallace Yan em Flamengo x São Paulo

CEO da Genius: confiança do público no impedimento semiautomático levará tempo

Zubeldía em treno do Fluminense no CT Carlos Castilho (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

Entre a cruz e a espada: o dilema do Fluminense para o clássico contra o Botafogo

Colidio vai vestir a camisa 9 do Vasco

Versatilidade de Colidio abre possibilidades para Pedro Emanuel no Vasco

Nubank Parque, estádio do Palmeiras

WTorre aposta em mudança de estilo musical de shows no estádio do Palmeiras

André Lima comemora gol

Grêmio 4 x 2 São Paulo no Brasileirão 2010; show de André Lima no Olímpico

Borges com a camisa do São Paulo apontando para cima

Grêmio 0 x 2 São Paulo no Brasileirão 2007; Borges e Tardelli põem Tricolor Paulista na liderança

Zé Roberto - Botafogo

Botafogo 2 x 1 Fluminense no Brasileirão 2006; Zé Roberto decide na Ilha

Fluminense - Thiago Neves comemorando gol

Botafogo 0 x 2 Fluminense no Brasileirão 2007; fim de jejum no Maracanã com David

Jogadores Atlético contra o Juventude (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Evolução e resultados: Atlético encara o Remo para manter boa fase como visitante

Caio Martins (Foto: Cleber Mendes/Lancepress!)

Estádios de futebol do Brasil que não existem mais