Vice da CBF revela projeto para transformar jovens atletas em árbitros A ideia é oferecer nova oportunidade aos que largarem a carreira sonhada

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) analisa um projeto para transformar em árbitros os ex-jogadores que não conseguiram dar prosseguimento às suas carreiras. O vice-presidente da entidade, Ricardo Gluck Paul, revelou em entrevista ao "Ge" o planejamento: identificar atletas jovens, que deixaram ou pretendem deixar o futebol, e oferecer uma nova oportunidade.

— Estamos discutindo se (os ex-atletas buscados teriam) até 21 ou 22 anos. Muitos atletas que jogam bola não vão virar profissionais. Eles vão ficar pelo meio do caminho. Esse cara fica desolado, não pintou um contrato. Nossa ideia é falar: "Vamos ser árbitros?". Quem jogou futebol tem uma visão totalmente diferente e melhor — explicou.

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O plano prevê a aplicação de diversos testes com os potenciais candidatos para, a partir de então, montar um grupo pioneiro de ex-atletas. A CBF, inclusive, arcaria com os custos de formação. O objetivo é que, no futuro, os escolhidos componham a "elite" da arbitragem brasileira.

— Nossa ideia é fazer uma seleção, com testes físicos, psicotécnicos, de vista, selecionar 30 ou 40 caras. Nós vamos formar esses árbitros, pagar o curso de arbitragem e fortalecer esse processo junto à comissão nacional. Nos próximos dois anos, vamos nos servir dessa elite que formarmos agora, de árbitros-atletas — afirmou Gluck Paul.

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Profissionalização de árbitros na CBF

Almejando uma transformação na arbitragem brasileira, a entidade também iniciou, no início deste ano, o processo de profissionalização da categoria no país. Um grupo de 20 árbitros principais, 40 assistentes e 12 árbitros de VAR foi contemplado com contrato de um ano. Assim, os jogos da Série A do Brasileirão passaram a ser apitados por profissionais de "dedicação exclusiva".