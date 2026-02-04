Cruzeiro consultou situação de zagueiro da Premier League; entenda

Na última terça-feira (3), circulou nas redes sociais um print do zagueiro Igor Júlio, do Brighton, confidenciando a um torcedor que recebeu uma consulta do Cruzeiro, o que gerou mais especulações e movimentação neste mercado da bola.

Na ocasião, o jogador postou um story com emojis de coração azul, uma ampulheta e um rosto coberto por nuvens. O torcedor respondeu questionando se havia chance de ele defender a Raposa.

– Eu tive algumas conversas com o clube, meu empresário na verdade. Vamos ver o que acontece – disse Igor Júlio.

O Lance! apurou que os contatos do Cruzeiro pelo zagueiro foram feitos em dezembro de 2025. Entretanto, os contatos não evoluíram, parando apenas em uma consulta rápida.

Qualquer tipo de avanço nesta tratativa seria muito complicado. Isso porque o Brighton não deseja negociar o zagueiro e exige uma compensação financeira para vendê-lo.

Em janeiro, o Palmeiras chegou a fazer uma investida pelo atleta também. Segundo informações conseguidas pelo Lance!, para liberar o zagueiro, a equipe inglesa pedia entre 7 e 8 milhões de euros, cerca de R$ 44 a R$ 50 milhões na cotação atual.

A informação da consulta do Cruzeiro por Igor Júlio foi divulgada inicialmente pelo "Central da Toca" e confirmada pelo Lance!, que avançou na apuração.

Trajetória de Igor Júlio

O zagueiro é torcedor do Cruzeiro e já externou isso em suas redes sociais. Nascido em Bom Sucesso, ele começou sua trajetória no Sub-20 no Red Bull Brasil e deixou o país ainda jovem, em 2017, indo para o Salzburg.

Posteriormente, ele passou por empréstimos a Liefering, Wolfsberger e Austria Wien, todos da Áustria. Na sequência foi negociado com o SPAL e em seguida com a Fiorentina. Há duas temporadas, chegou ao Brighton, que investiu cerca de 16 milhões de euros pelo brasileiro.