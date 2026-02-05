Puma contesta gol da Chapecoense e lamenta empate do Vasco: 'Muito triste'

O lateral-direito Puma Rodríguez lamentou o empate do Vasco por 1 a 1 com a Chapecoense, em São Januário, pela segunda rodada do Brasileirão 2026, e contestou a marcação da falta que originou o gol adversário nos minutos finais. Autor do gol cruz-maltino, o jogador destacou a frustração pelo resultado após a equipe abrir o placar e criar chances para vencer.

— Sim, a gente não consegue acreditar no que está acontecendo. O gol saiu na última jogada do jogo. Acho que não foi falta. O jogador deles fica, não pula, então acho que não é falta. E a gente toma um gol assim e está muito triste, na verdade, porque tinha tudo para ganhar o jogo. A gente produziu muito. O que importa agora é seguir acreditando, seguir trabalhando e melhorar — disse ao "PrimeVideo".

O Vasco saiu na frente com gol de Puma, mas sofreu o empate em cobrança de falta de Jean Carlos já na reta final da partida. O lateral também falou sobre a importância do gol marcado, especialmente após ter desperdiçado um pênalti no jogo anterior, diante do Madureira.

— Era muito importante (o gol). Eu vinha de perder o pênalti no jogo anterior, tive a chance para fazer o gol, e não fiz. Hoje fiz, mas a gente continua trabalhando, trabalha muito. Tem que acreditar todo mundo porque a gente está trabalhando muito, só que tem que ganhar — concluiu.

O Vasco enfrenta o Botafogo no próximo domingo (8), às 18h (de Brasília), em São Januário, em busca de uma vaga na próxima fase do Campeonato Carioca.

