Spindel explica negociações de Baptistella e Kauã Prates pelo Cruzeiro

Nesta semana, o Cruzeiro acertou algumas saídas e encaminhou a negociação de alguns jogadores. Nesta quarta-feira, o clube se aproximou de um acordo para vender Cauan Baptistella para o Metalist, da Ucrânia. Em entrevista, o executivo de futebol do clube, Bruno Spindel, explicou a atuação da equipe no mercado.

continua após a publicidade

Aposte na vitória do Cruzeiro!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

– O Cruzeiro tem, na posição, o Pereira, o Gerson, o Japa, o Rhuan Gabriel, o Felipe Morais, que são atletas com passagem pela seleção brasileira (os dois últimos, de base). Tudo isso a gente leva em conta quando vai negociar o atleta. A gente julgava que, com esses atletas no elenco, o Baptistella precisando fazer uma transição para o profissional, e a gente julga ser uma boa transferência, vendo o Felipe Morais e o Rhuan Gabriel, a gente julga que a transferência é o melhor do que emprestar para outro clube. A gente preferiu fazer transferência, porque talvez esses atletas estivessem num lugar mais avançado. São decisões que levam em conta a parte técnica, não só de mercado – disse Spindel em entrevista ao canal HGPlay.

continua após a publicidade

Cauan Baptistella (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

– Não é para fluxo de caixa. São negócios que a gente julga que são bons negócios. Cruzeiro tem planejamento de ser autossustentável – justificou.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Cruzeiro

Kauã Prates e Baptistella

Especificamente sobre Cauan Baptistella, o dirigente explicou que a equipe irá manter um percentual relevante do atleta, assim como no caso de Kauã Prates.

continua após a publicidade

– O Cruzeiro, além do valor transferência, vai pertencer com percentual relevante, assim como do Prates. No Prates, é a mesma coisa. Importante reter percentual para participar do futuro do atleta. No caso do Cauan, todos os movimentos a gente envolve a área técnica, a comissão, analistas, para tomar decisão adequada – disse.

Kauã Prates (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

– Tem um percentual de mais valia, que pode ser bem relevante. O Kauã Prates é um atleta espetacular, de 17 anos. Se for considerar tudo que acontecer ao longo do tempo, coloca o Cruzeiro num grande cenário internacional. Fazia muito tempo, uns sete anos, que o Cruzeiro não fazia transferência de um valor relevante e significativo. A gente julga que pode ser a maior venda do Cruzeiro. Envolve cláusulas e direitos – comentou Spindel.

O Cruzeiro encaminhou a venda do atleta destaque da Copinha para o Metalist, da Ucrânia. A equipe europeia irá pagar cerca de 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 31 milhões na cotação atual).

Já Kauã Prates será negociado em breve com o Borussia Dortmund. Os alemães acenaram à diretoria celeste com uma proposta de 12 milhões de euros (aproximadamente R$ 75 milhões na cotação atual). Segundo apuração do Lance!, o valor agradou a Raposa e as tratativas estão próximas de serem concluídas.