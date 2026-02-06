Tite analisa derrota e fala sobre vaias da torcida do Cruzeiro

O Cruzeiro foi derrotado mais uma vez no Campeonato Brasileiro, desta vez pelo Coritiba. Após a partida, o técnico Tite analisou a derrota da equipe no Mineirão e também comentou sobre as vaias que recebeu no final do confronto.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

– Um jogo com dois tempos distintos. Primeiro tempo com volume, oportunidades. Poderia ter feito o segundo gol, efetividade conta. Tomamos o gol de empate. No segundo tempo, em um momento de contra-ataque, a infelicidade de tomar o segundo. Não tivemos a força suficiente para buscar o empate e a vitória – analisou Tite.

– O primeiro tempo teve um volume de oportunidades para ter um placar mais dilatado. Os contra-ataques que tivemos, finalizações, bolas atravessando dentro da área, jogadas de um contra um. Ela não foi efetiva. Em contrapartida, eles tiveram mais consistência. Quando tu perde, os dois fatores estão conjugados. Tem que ter resiliência, capacidade de discernimento, transformar a conversa em atitude para reverter isso. Futebol e resultado, não tem outra forma – ressaltou o técnico.

continua após a publicidade

Sobre as vaias, o treinador, assim como Fabrício Bruno, viu como justas as manifestações dos torcedores.

– Primeiro, respeito o torcedor. Tenho comigo o sentimento do torcedor, de compreensão, da busca pelo resultado, querer que o time vença. Tenho nada a falar disso, além respeitar a manifestação. Ele é o objetivo maior do clube – comentou.

Cruzeiro x Coritiba

O Coritiba somou seus primeiros pontos no Campeonato Brasileiro na noite desta quinta-feira (5), ao bater o Cruzeiro por 2 a 1, no Mineirão. Os gols paranaenses foram marcados por Breno Lopes e Lavega, enquanto Matheus Pereira fez o cruzeirense. A última vitória do Coxa contra o Cabuloso em Belo Horizonte havia acontecido em 2004.

continua após a publicidade

Lavega jogador do Coritiba comemora seu gol (Foto: Alessandra Torres/AGI/Gazeta Press)

Com o resultado, o Coxa somou seus primeiros três pontos e subiu para a 11ª posição na tabela. Do outro lado, a Raposa amarga a lanterna do Brasileirão, sem pontuar e com menos 5 gols de saldo.

🤑 Aposte no Cruzeiro no Campeonato Mineiro! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.