Spindel abre o jogo sobre situação de Walace no Cruzeiro

Fora dos últimos jogos do Cruzeiro, o volante Walace poderá voltar a atuar com a camisa celeste em breve. Depois de receber algumas sondagens de equipes brasileiras e estrangeiras, nenhum dos contatos teve andamento positivo e o atleta foi liberado para voltar a compor o elenco do técnico Tite.

Na última quarta-feira (4), em entrevista ao canal HGPLAY, o executivo de futebol da Raposa, Bruno Spindel, abriu o jogo sobre a situação do atleta.

– Recebemos uma série de sondagens, tivemos uma série de conversas com o empresário do atleta e nós, como direção, decidimos aguardar o término dessas conversas para tomar uma decisão adequada. O Walace fica no Cruzeiro e já está liberado para o Tite – comentou.

– Treinar, ele já estava treinando normalmente, mas não estava sendo relacionado, por decisão nossa, de direção. Agora, ele está liberado para ser relacionado e poder jogar. Agora, é uma decisão técnica. A decisão de relacionar ou não vai ser exclusiva do Tite – explicou Spindel.

Bruno Spindel (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

– É um jogador campeão olímpico, jogou muito tempo na Europa, teve sucesso na Europa. Foi capitão na Udinese-ITA. Entendemos que, da nossa parte, teríamos que tratar ele com o devido respeito, da grandeza de avaliar a situação antes de tomar uma decisão. Teve uma série de sondagens e, primeiro, avaliamos antes de tomar decisão e, agora, ele está liberado para o Tite para a melhor decisão técnica possível para o Cruzeiro – complementou.

Sondagens por Walace

Logo depois da goleada do Cruzeiro por 5 a 0 contra o Uberlândia, o executivo de futebol celeste explicou durante a coletiva de imprensa de Tite o motivo do atleta não ter sido relacionado para a partida.

– Walace é um atleta de uma grandeza e renome, campeão olímpico, de muito sucesso na Europa, na Udinese, na Alemanha, e a gente tem tido uma série de consultas de clubes brasileiros e de fora do país, de vários países. A gente está analisando essas situações, e por esse motivo que ele não foi relacionado – afirmou Spindel.