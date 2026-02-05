Cássio projeta recuperação após vitória do Cruzeiro: 'Agora é dar sequência'

Depois de três derrotas seguidas, o Cruzeiro conquistou uma vitória importante no último domingo, contra o Betim. Agora, a equipe enfrentará o Coritiba, no Mineirão, em partida que marca o reencontro da Raposa com sua casa.

Em entrevista à Betnacional, patrocinadora máster do Cabuloso, o goleiro Cássio destacou a importância do resultado contra o Betim e projetou a sequência do time.

– Viemos de resultados ruins e ganhar é sempre importante. Agora é dar sequência. São dois jogos dentro de casa, sabemos da nossa força no Mineirão, junto com a torcida. Primeiro o Coritiba, que é o mais importante agora, e depois o clássico – explicou o goleiro.

– A torcida tem ido, tem nos ajudado muito. Eles sabem o quanto são importantes. No Mineirão, estamos acostumados com essa atmosfera e queremos transformar isso em vantagem, não só nesses dois jogos, mas com regularidade em casa. Ano passado fomos um dos melhores mandantes do Brasil, e este ano queremos ser ainda melhores – projetou Cássio.

Cássio (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Cruzeiro x Coritiba

Depois da goleada sofrida na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro enfrentará o Coritiba na noite desta quinta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão.

Na estreia, o Cabuloso sofreu uma derrota dura que estremeceu o clima na Toca da Raposa II. A equipe comandada por Tite perdeu por 4 a 0 para o Botafogo, a terceira derrota seguida na temporada.

No fim de semana, o Cruzeiro conseguiu se recuperar emocionalmente em partida pelo Campeonato Mineiro. A equipe celeste bateu o Betim por 1 a 0 com um gol de Matheus Pereira no último minuto.