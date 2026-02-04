Morisco idolatra Cássio antes de duelo entre Cruzeiro e Coritiba: 'Referência'

O goleiro Pedro Morisco projetou o duelo com Cássio antes do confronto entre Coritiba e Cruzeiro, marcado para quinta-feira (5), no Mineirão, pela segunda rodada do Brasileirão. Titular do Coxa, o camisa 1 destacou o respeito ao adversário, quem considera uma "referência" na posição.

— Desde quando conquistamos a Série B no ano passado, eu já vinha me preparando para enfrentar os melhores goleiros do Brasil. E o Cássio é um deles. É uma satisfação estar com o Coritiba novamente na Série A e ter a oportunidade de ter grandes profissionais como o Cássio como adversário. Ele é uma referência. Mas quando começa o jogo, tudo isso fica fora de campo e o pensamento é só no jogo — declarou.

A partida será o primeiro compromisso do Coritiba fora de casa na competição. Na estreia, a equipe comandada por Fernando Seabra foi derrotada pelo Bragantino por 1 a 0, no Couto Pereira, mesmo atuando com um jogador a menos desde o primeiro tempo.

Apesar do resultado, Morisco foi o principal destaque do jogo. O goleiro fez nove defesas, três delas dentro da área, e foi um dos principais jogadores da primeira rodada do campeonato. No início da temporada, ele atraiu interesse do Flamengo, que acabou contratando Andrew para a posição.

Aos 22 anos, o jovem disputa o Brasileirão pela segunda vez. Em 2023, ainda com 19, entrou em campo nas três rodadas finais, contra Botafogo, Bragantino e Corinthians. Ele defende o Coritiba desde os nove anos e soma 95 jogos pela equipe profissional. O confronto diante do Cruzeiro também marcará sua primeira vez enfrentando a equipe mineira na Série A.

Ao analisar o momento do Coritiba, o goleiro ressaltou a necessidade de atenção ao longo de toda a partida e comentou sobre o adversário, que terminou o Brasileirão de 2025 na terceira colocação.

— Na rodada passada, fizemos um jogo muito disputado, mesmo com um jogador a menos desde o primeiro tempo, mas acabamos derrotados. Temos que ter atenção nos 90 minutos, pois qualquer detalhe pode definir o resultado. O Cruzeiro tem um dos melhores elencos do Brasil, mas precisamos buscar pontos, mesmo sabendo que ainda é o início do campeonato — finalizou.

