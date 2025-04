Corinthians e Vasco estão escalados para entrarem em campo, às 18h30 deste sábado (5), na Neo Química Arena. A partida é válida pela 2ª rodada do Brasileirão.

Escalação do Corinthians

O Corinthians terá uma mudança para o confronto contra o Vasco. Igor Coronado ganha uma oportunidade na equipe titular no lugar de Romero. Além do armador, Breno Bidon terá uma oportunidade no lugar de José Martínez. Na defesa, André Ramalho entra na vaga de Gustavo Henrique, que sentiu um incômodo na coxa direita.

O lateral-esquerdo Fabrizio Angileri segue se recuperando de tendinite no bíceps da coxa esquerda e não está nem no banco. Além do argentino, Ryan, com uma tendinite no adutor do quadril, estão fora para o confronto

Ramón Díaz segue com outros dois desfalques importantes. Timão não terá o goleiro Hugo Souza, que se recupera de uma lesão muscular grau 2b do retofemoral da coxa direita, e Rodrigo Garro, que está na Espanha tratando de uma tendinopatia patelar no joelho direito.

O Corinthians entra em campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, André Ramalho e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, Carrillo e Igor Coronado; Memphis e Yuri Alberto.

Corinthians está definido para enfrentar o Vasco (Foto: Divulgação/Corinthians)

Escalação do Vasco

Pelo lado do Vasco, Fábio Carille poupou algumas peças que entraram em campo no empate com o Melgar pela Sul-Americana. O Cruz-Maltino vem a campo com: Léo Jardim; Puma Rodríguez, João Victor, Mauricio Lemos e Lucas Piton; Jair, Mateus Carvalho, Payet; Tchê Tchê, Loide Augusto e Rayan.

Vasco está escalado para jogar contra o Corinthians (Foto: Divulgação/Vasco)

Na última vez que se enfrentaram, o Corinthians levou a melhor sobre o Vasco e venceu por 3 a 1. O atropelo do Timão fez com que o técnico Rafael Paiva fosse demitido do Cruz-Maltino.

