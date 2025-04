Vasco tem longo jejum e escrita negativa diante do Corinthians

O Vasco terá pela frente o primeiro jejum a ser quebrado no Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino tem uma expressiva marca negativa diante do Corinthians, próximo adversário na competição.

A última vitória do Vasco jogando fora de casa sobre o Corinthians foi em 2007. Naquela ocasião, o Cruz-Maltino contribuiu para o primeiro rebaixamento da história da equipe paulista. Alan Kardec, que hoje está no Athletico-PR, foi o autor do gol da partida.

De lá para cá, Vasco e Corinthians se encontraram em 13 oportunidades. O Timão venceu 10 jogos e as partidas restantes terminaram empatadas. Confira abaixo.

Corinthians 3 x 1 Vasco (35ª rodada do Brasileirão 2024) Corinthians 3 x 1 Vasco (17ª rodada do Brasileirão 2023) Corinthians 0 x 0 Vasco (37ª rodada do Brasileirão 2020) Corinthians 1 x 0 Vasco (22ª rodada do Brasileirão 2019) Corinthians 1 x 0 Vasco (35ª rodada do Brasileirão 2018) Corinthians 1 x 0 Vasco (24ª rodada do Brasileirão 2017) Corinthians 3 x 0 Vasco (16ª rodada do Brasileirão 2015) Corinthians 0 x 0 Vasco (35ª rodada do Brasileirão 2013) Corinthians 1 x 0 Vasco (33ª rodada do Brasileirão 2012) Corinthians 1 x 0 Vasco (Jogo de volta das quartas de final da Libertadores 2012) Corinthians 2 x 1 Vasco (8ª rodada do Brasileirão 2011) Corinthians 2 x 0 Vasco (37ª rodada do Brasileirão 2010) Corinthians 0 x 0 Vasco (Jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil 2009)

Vasco contribuiu para o Corinthians ter um rebaixamento na história (Foto: Divulgação)

Vasco não sabe o que é evencer na Neo Química Arena

Desde a inauguração da Neo Química Arena, em 10 de maio de 2014, o Vasco nunca venceu o Corinthians como visitante. Ao todo são cinco vitórias do Timão e um empate entre as equipes. Todos os jogos foram válidos pelo Brasileirão.

O Vasco viajou do Peru direto para São Paulo, onde volta a campo neste sábado (5) para enfrentar o Corinthians. O Cruz-Maltino enfrenta a equipe paulista às 18h30, na Neo Química Arena, em partida válida pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro.