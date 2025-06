Borré e Valencia pertos de voltar ao time do Internacional

A terça-feira (10) trouxe boas notícias para o Internacional. É que os atacantes Enner Valencia e Rafael Borré devem voltar ao time para o confronto contra ao Atlético-MG, na quinta (12). Se não começarem a partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, pelo menos devem estar à disposição do técnico Roger Machado para ficar no banco.

Com 11 pontos e a um da zona do rebaixamento, o Colorado precisa vencer o Galo se quiser depender de resultados paralelos para não passar a parada para o Mundial de Clubes no Z4.

Um treinou, outro jogou

O treino da manhã de terça indicou que o atacante colombiano está recuperado da lesão muscular no abdômen, na derrota por 2 a 0 para o Fluminense, no dia 1º. O camisa 19 trabalhou normalmente com o grupo no CT Parque Gigante. Caso volte a estar presente na manhã desta quarta (11), viajará a Belo Horizonte.

Enquanto isso, na noite de terça, em Lima, Valencia jogou no 0 a 0 contra o Peru, que garantiu a terceira Copa do Mundo seguida para o Equador. Retornando de lesão muscular na coxa esquerda, o 13 viajou para as Eliminatórias apesar da contrariedade do Inter. O centroavante entrou aos 22 do segundo tempo. Teve uma atuação apagada, tirando apenas uma bola cruzada em ação defensiva.

Ricardo Mathias também está pronto

Outra alternativa para o ataque é Ricardo Mathias. O garoto de 18 anos estava afastado desde o empate em 1 a 1 com o Sport, no dia 25 de maio. O atleta sentiu um desconforto muscular e já vem treinando com o grupo desde a semana passada.

Apesar disso, o Alvirrubro ainda tem os desfalques Bernabei, Fernando e Vitinho, lesionados, e Alan Patrick, suspenso pelo terceiro amarelo. Assim, o time deve ir a campo com Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho e Ramon; Ronaldo, Thiago Maia, Bruno Henrique e Bruno Tabata; Wesley e Ricardo Mathias (Rafael Borré).