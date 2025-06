São Paulo pode contar com reforço no ataque contra o Vasco

O atacante Juan Dinenno foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está liberado para estrear pelo São Paulo. O jogador pode ser uma das novidades do técnico Luis Zubeldía nesta quinta-feira (12), às 21h30, no Morumbis, contra o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Aos 30 anos, o argentino chega para suprir a ausência de Jonathan Calleri, que se recupera de uma cirurgia no ligamento cruzado do joelho. Dinenno já participou dos treinos de terça e quarta-feira (11) e será oficialmente apresentado à imprensa nesta tarde. Agora, cabe ao técnico Zubeldía sua presença no confronto contra os cariocas.Lesno

Para reforçar o Tricolor, Dinenno rescindiu de forma amigável seu contrato com o Cruzeiro. O centroavante assinou vínculo com o São Paulo até o fim de 2025, com possibilidade de renovação por mais uma temporada, caso metas estabelecidas no contrato sejam atingidas.

continua após a publicidade

Dinenno voltou de lesão recentemente, um dos motivos que o fizeram perder espaço no Cruzeiro. O atleta sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito em agosto de 2024, na partida contra o Internacional, no Mineirão, pelo Brasileirão. Após cirurgia, voltou a jogar apenas em abril. Desde então, participou de cinco partidas pelo Cruzeiro, mas não foi titular em nenhuma delas na temporada.

Juan Dinenno chega para reforçar o ataque do São Paulo (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Carreira de Dinenno

Juan Ignacio Dinenno De Cara nasceu em Rosário, na Argentina, e iniciou sua trajetória no Racing. Pelo clube de Avellaneda, ainda nas categorias de base, o jogador recebeu sua primeira convocação para o time principal justamente com o técnico Luis Zubeldía, que na época comandava a equipe.

continua após a publicidade

Após estrear pelo Racing, em 2013, foi emprestado para ganhar experiência e passou por Temperley (2015) e Aldosivi (2016), ambos da Argentina, antes de seguir para o Equador, onde se destacou pelo Deportivo Cuenca em 2017: marcou 21 gols em 46 partidas.

Com o bom desempenho na primeira temporada no futebol equatoriano, Dinenno se transferiu para o Barcelona de Guayaquil e, em 2018, manteve o faro de gol: foram 17 gols em 42 jogos.

Depois de duas temporadas de destaque no Equador, em 2019, o centroavante foi negociado com o Deportivo Cali, da Colômbia, onde viveu a temporada mais artilheira da carreira. Foram 33 participações diretas em gols em 55 partidas: 27 gols e seis assistências. Pelo desempenho, foi eleito para a seleção do Campeonato Colombiano.

Ainda em 2019, foi contratado pelo Pumas, do México, onde fez história com 60 gols entre 2019 e 2024, além de registrar dez assistências. Entrou para a lista dos maiores artilheiros da história do clube e ganhou o apelido de "El Comandante" pelas comemorações. Em 2022, foi artilheiro da Liga dos Campeões da CONCACAF, com nove gols.

No início de 2024, foi anunciado pelo Cruzeiro, clube que defendeu até chegar ao Tricolor. Pela equipe de Belo Horizonte, disputou 27 partidas e marcou oito gols.