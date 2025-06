São Paulo x Vasco no Brasileirão: retrospecto

O confronto entre São Paulo e Vasco da Gama é um dos grandes duelos interestaduais do futebol brasileiro. Reunindo dois clubes de tradição, com títulos nacionais e internacionais no currículo, o embate entre paulistas e cariocas sempre atrai a atenção da torcida e costuma render jogos históricos e recheados de emoção. O Lance! te apresenta as estatísticas de São Paulo x Vasco no Brasileirão.

A rivalidade entre São Paulo e Vasco nasceu nas primeiras décadas do Campeonato Brasileiro e foi consolidada ao longo dos anos com confrontos decisivos, viradas épicas e grandes goleadas. Apesar de não serem rivais regionais, os dois clubes compartilham uma história rica de enfrentamentos e protagonismo nas competições nacionais.

A seguir, veja o retrospecto completo de São Paulo x Vasco no Brasileirão: números detalhados do duelo, desempenho em casa e fora, e curiosidades que ajudam a contar a história dessa rivalidade nacional.

Retrospecto geral de São Paulo x Vasco no Brasileirão

Desde o primeiro duelo pelo Campeonato Brasileiro, São Paulo e Vasco já se enfrentaram 59 vezes. O Tricolor Paulista leva vantagem no histórico geral:

59 jogos disputados

25 vitórias do São Paulo (42%)

17 empates (29%)

17 vitórias do Vasco (29%)

O São Paulo venceu praticamente metade dos confrontos, enquanto o Vasco igualou o número de empates e triunfos, evidenciando um duelo competitivo e sem grandes hegemonias prolongadas.

Gols marcados e sofridos

O desempenho ofensivo também mostra o domínio do São Paulo no confronto:

São Paulo: 91 gols marcados (média de 1,54 gol/jogo) Vasco: 72 gols marcados (média de 1,22 gol/jogo)

O Tricolor tem saldo positivo e superioridade ofensiva no embate, com quase 20 gols de vantagem sobre o Cruzmaltino.

Desempenho do São Paulo como mandante

Quando atua como mandante, no Morumbi ou em outras praças paulistas, o São Paulo mostra amplo domínio sobre o Vasco:

27 jogos como mandante

15 vitórias do São Paulo (56%)

7 empates (26%)

5 vitórias do Vasco (19%)

Com mais da metade dos jogos vencidos e apenas cinco derrotas em 27 partidas, o São Paulo transforma o fator casa em trunfo importante diante do Vasco.

Além disso, o Tricolor acumula boas sequências invictas em seus domínios, e já aplicou algumas das goleadas mais expressivas do confronto jogando como mandante.

Desempenho do Vasco como mandante

Quando joga no São Januário ou no Maracanã, o Vasco apresenta um retrospecto mais equilibrado contra o São Paulo:

32 jogos como mandante

12 vitórias do Vasco (38%)

10 empates (31%)

10 vitórias do São Paulo (31%)

Mesmo com leve vantagem, o Vasco encontra forte resistência do São Paulo atuando no Rio de Janeiro. O Tricolor já conseguiu resultados expressivos fora de casa, demonstrando que o fator mando não é determinante no duelo.

Recordes e goleadas históricas no confronto

O histórico de São Paulo x Vasco também é marcado por algumas goleadas memoráveis, que ajudaram a construir a mística do confronto.

Maiores vitórias do São Paulo

Em casa:

4 x 0 — Brasileirão 2008

5 x 1 — Brasileirão 2013

5 x 1 — Brasileirão 2006

Fora de casa:

4 x 0 — Brasileirão 2015

4 x 0 — Copa João Havelange 2000

Maiores vitórias do Vasco

Em casa:

7 x 1 — Brasileirão 2001 (maior goleada da história do confronto)

Fora de casa:

2 x 0 — Brasileirão 2011 (maior vitória vascaína no Morumbi)

Resultados típicos

São Paulo x Vasco: 1 x 0 (4 jogos)

Vasco x São Paulo: 0 x 0 (5 jogos)

O número de empates por 0 a 0 nos duelos em território vascaíno reforça o equilíbrio e a dificuldade que os dois times enfrentam em impor superioridade em determinados períodos.

Sequências e curiosidades

Além dos números absolutos, o confronto também é marcado por sequências históricas e curiosidades.

São Paulo

Maior sequência de vitórias consecutivas: 5 jogos Maior sequência sem vencer: 7 jogos Maior sequência de derrotas consecutivas: 3 jogos Maior sequência de invencibilidade: 9 jogos Jogos em que marcou gol: 73% dos confrontos Jogos em que sofreu gol: 68% dos confrontos

O São Paulo possui uma impressionante série invicta de 9 partidas e já teve sequência de 5 vitórias consecutivas contra o Vasco.

Vasco

Maior sequência de vitórias consecutivas: 3 jogos Maior sequência sem vencer: 9 jogos Maior sequência de derrotas consecutivas: 5 jogos Maior sequência de invencibilidade: 7 jogos Jogos em que marcou gol: 68% dos confrontos Jogos em que sofreu gol: 73% dos confrontos

O Vasco, embora em desvantagem no retrospecto geral, também construiu bons momentos no duelo, com destaque para a maior goleada da história do confronto: o sonoro 7 a 1 em 2001, em pleno São Januário.