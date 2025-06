O atacante argentino Juan Dinenno foi apresentado oficialmente como reforço do São Paulo na tarde desta quarta-feira (11). O jogador já teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está liberado para estrear.

Durante a coletiva de imprensa, Dinenno comentou sobre a disputa por posição no ataque tricolor. Aos 30 anos, ele chega para suprir a ausência de Jonathan Calleri, que se recupera de uma cirurgia no ligamento cruzado do joelho.

— Bem, eu venho para mostrar minhas qualidades, e entendo que a competição é importante, pois melhora todo mundo. Quem joga e quem não joga. Eu entendo também que tem torcedores que não veem isso. Quando você compete na semana… isso é bom para todo mundo. Eu tenho na minha cabeça isso: performar. Tem o André Silva, jogador completo. Estou conhecendo o Ryan, já vi jogar, mas no dia a dia você vê os gestos. É um menino excepcional. Estou muito contente pelo desafio de competir com eles — disse.

Dinenno, que rescindiu de forma amigável com o Cruzeiro, assinou contrato até o final do ano, com possibilidade de renovação por mais uma temporada em caso de cumprimento de metas.

— A verdade é que é uma responsabilidade grande. É uma oportunidade que não coloquei um “mas”. Eu estou disposto a entregar, fazer o máximo. Eu vou entregar, entregar tudo, e no final do ano vamos ver o que acontece. A primeira impressão é que eu quero ficar. Mas é dentro do campo, não adianta falar e não fazer — completou.

Recuperado de lesão

Dinenno, no São Paulo, busca recuperar o ritmo de jogo que ainda não conseguiu atingir desde sua chegada ao futebol brasileiro. Contratado pelo Cruzeiro em janeiro de 2024, o atacante enfrentou uma série de problemas médicos durante sua passagem pela Toca da Raposa.

Entre abril e maio, sofreu um edema muscular na coxa esquerda, fraturou os ossos do nariz e passou por uma cirurgia para corrigir uma pubalgia.

Ele voltou a atuar em julho, mas, no mês seguinte, sofreu uma lesão no joelho direito, que o afastou dos gramados por vários meses. Dinenno só retornou aos jogos em abril deste ano.

— A ciência avança muito e sempre tem novas informações. Estou o mais atualizado possível. No ano passado, a primeira lesão que tive foi uma hérnia que originou de uma pancada na costela e continuei porque não tinha restrições. A gente acha que tudo vai ficar bem, mas gerou uma hérnia. Dificilmente você pode prever isso. Fizemos uma recuperação conservadora de início e depois operei. Mas o processo é lento e depois aconteceu uma tragédia e um trauma. Não foi sozinho. Quando aparece um trauma, derruba a gente. Venho em um bom momento físico, já me recuperei e tive uma boa sequência de treinamentos. O Cruzeiro me ajudou muito também, os médicos do clube. Estou com falta de ritmo normal, mas não é um impedimento. Jogador está preparado para tudo, na parte mental e física. E estou — disse.

O atacante também comentou sobre a situação de Jonathan Calleri, que se recupera de uma lesão semelhante à que enfrentou no ano passado. Dinenno destacou a importância do apoio emocional durante o processo de reabilitação e revelou ter conversado com o companheiro de ataque sobre as dificuldades enfrentadas nesse período.

— A verdade é que, quando aconteceu no ano passado, tive apoio de gente que passou pelo mesmo processo, e isso ajuda muito. É muito difícil você sentir que não consegue fazer o que mais ama no mundo. Foi um período de frustrações. Falei com o Calleri que isso é normal e que ele conta com um apoio a mais, se precisar. Foi muito receptivo, falou muito bem do clube e me ajudou muito no primeiro dia. A gente conversou sobre processos e dificuldades, mas acho que é uma coisa difícil de se aconselhar. É algo pessoal. Mas contar com apoio é muito importante. Estou muito contente de encontrar um grupo muito bom — finalizou.