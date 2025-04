Corinthians x Vasco: clássico nacional carrega memórias de glória e queda

Corinthians e Vasco se enfrentam neste sábado (5), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo Brasileirão. O clássico marca o 128º duelo entre as equipes, uma rivalidade com decisões e vitórias marcantes para ambos os lados.

O Timão leva vantagem no retrospecto do confronto, com 55 vitórias contra 36 triunfos do Vasco, além de 36 empates. O Corinthians marcou 192 gols, enquanto o Cruzmaltino balançou as redes em 168 oportunidades.

Os clubes já decidiram diversos mata-matas, o mais relevante deles foi a final do Mundial de Clubes da Fifa em 2000, no Maracanã. O Corinthians empatou com o Vasco por 0 a 0 no tempo normal, e venceu nos pênaltis.

Decisão do Mundial

No dia 14 de janeiro de 2000, Corinthians e Vasco se enfrentaram no Maracanã. As duas equipes estavam repletas de craques de seleção: Dida, Marcelinho Carioca, Edílson e Luizão pelo lado paulista; Edmundo, Romário, Gilberto e Juninho Pernambucano pelos cariocas.

A Fiel dividiu o estádio com os vascaínos, e a partida ficou marcada por uma "invasão corinthiana", como os torcedores do Timão gostam de chamar aquela decisão. O clube alvinegro levou a melhor nos pênaltis, após um erro de Edmundo, e conquistou a taça.

Corinthians conquistou o título do Mundial sobre o Vasco (Foto: Reprodução)

Calou o Pacaembu

O Cruzmaltino não vence o Corinthians em São Paulo há 18 anos, mas a última vez ficou na história do confronto. Em 2007, o Vasco enfrentou o Timão na penúltima rodada do Brasileirão. Os paulistas lutavam contra o rebaixamento e o jogo era crucial para a salvação.

O Vasco calou um Pacaembu lotado e venceu o duelo por 1 a 0, com gol de Alan Kardec. O Corinthians acabou rebaixado no Brasileirão daquela temporada.

Atacante marcou o gol do Vasco naquela oportunidade (Foto: Reprodução)