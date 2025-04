Em dia de Corinthians x Vasco pelo Campeonato Brasileiro, neste sábado (5), boa parte da torcida do time carioca, certamente, se recorda do maior ídolo de sua história, Roberto Dinamite. Há quase 45 anos, no dia 4 de maio de 1980, o eterno e saudoso camisa 10 de São Januário fez, diante do rival paulista, todos os gols dos 5 a 2, no Maracanã, também pela competição nacional.



Partida foi relembrada por Dinamite ao Lance!

Maior artilheiro da história do Brasileiro, com 190 gols, e falecido em janeiro de 2023, vítima de um tumor no intestino, aos 68 anos, Roberto Dinamite guardava com carinho sua atuação de gala naquele clássico. Há cinco anos, o ídolo da Colina concedeu uma entrevista ao Lance! e, entre outros assuntos, relembrou a noite mágica diante do Corinthians, em sua primeira partida no Rio, após breve passagem pelo Barcelona:





-Foi meu segundo jogo pelo Vasco naquela volta, o primeiro foi no Recife (o Cruz-Maltino bateu o Náutico por 1 a 0). Tinham mais de 100 mil pessoas no Maracanã e aconteceu a preliminar teve um jogo entre Flamengo e Bangu (vencida por 3 a 0 pelo Rubro-Negro, com três gols de Tita). AÍ, já viu, torcidas do Flamengo e Corinthians ficaram juntas. Mas foi maravilhoso, fazer cinco gols foi um dos muitos dias para não esquecer na minha carreira.

De fato, Bob Dinamite não esqueceu e, em algumas ocasiões, relembrava o feito em suas redes sociais.

Nessa histórica partida, Caçapava abriu o placar para o Corinthians, aos 11 minutos de jogo. O show de Dinamite começou dois minutos depois, e a virada veio aos 27, ainda do primeiro tempo. O ídolo de São Januário voltou a marcar aos 37 e 39 e o também saudoso Sócrates descontou aos 43 do primeiro tempo. Na etapa final, o artilheiro do Campeonato Brasileiro fechou o placar aos 27 minutos.



Atacante do Corinthians recebeu o Troféu Roberto Dinamite

Em 2024, a CBF homenageou o maior ídolo da história do Vasco com o nome do troféu entregue ao artilheiro daquela edição. E um dos dois vencedores foi Yuri Alberto, do Corinthians, que marcou 15 vezes, assim como Alerrandro, do Vitória.

Além de batizar o prêmio, Roberto Dinamite é homenageado no design do troféu. A taça possui diversos gomos inscritos com os anos do Brasileirão disputados pelo ex-jogador e com o número de gols que ele marcou em cada edição do torneio.

Na partida deste sábado (5), Yuri Alberto é uma das esperanças do técnico Ramón Diaz (ex-Vasco) para conquistar a primeira vitória em dois jogos no Brasileiro. E, também, para manter a escrita de jamais ter perdido para o time carioca na Neo Química Arena, inaugurada em 2014. Desde então, foram cinco vitórias dos donos da casa e um empate.

Do lado vascaíno, Pablo Vegetti é o maior trunfo do treinador Fábio Carille para o elenco quebrar o jejum de 18 anos sem derrotar o Corinthians fora de casa. A última vitória foi em 2007.