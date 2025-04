Corinthians ou Vasco: quem tem a maior dívida? Veja valores

Corinthians e Vasco entram em campo neste sábado (5), pela segunda rodada do Brasileirão, mas o duelo entre os dois gigantes não acontece apenas dentro das quatro linhas. Fora delas, ambos os clubes lidam com desafios financeiros e carregam dívidas bilionárias, cada um com sua própria estratégia para administrar a crise. Mas, afinal, quem deve mais?



📊 O tamanho das dívidas

O Corinthians apresentou recentemente um detalhamento do seu endividamento, que chega a impressionantes R$ 2,42 bilhões. O montante inclui diferentes frentes:

Dívida tributária: R$ 817 milhões

R$ 817 milhões Financiamento da Neo Química Arena: R$ 677 milhões

R$ 677 milhões Dívidas cíveis e trabalhistas: R$ 926 milhões (R$ 367 milhões listados no RCE)

Já o Vasco da Gama, que entrou com um pedido de recuperação judicial em fevereiro, tem uma dívida total estimada em R$ 1,4 bilhão, de acordo com a consultoria Alvarez & Marsal. Esse valor inclui passivos trabalhistas, cíveis e demais obrigações financeiras acumuladas ao longo dos anos.

📌 Resumo das dívidas:

Corinthians: R$ 2,42 bilhões

R$ 2,42 bilhões Vasco: R$ 1,4 bilhão

📈 Quem tem mais capacidade de pagamento?

Apesar de dever mais, o Corinthians possui uma arrecadação maior que a do Vasco, o que pode facilitar a gestão de sua dívida. O clube paulista prevê uma receita de R$ 795 milhões em 2025, impulsionada por direitos de transmissão, patrocínios e bilheteria. Já o Vasco trabalha com um orçamento na casa dos R$ 500 milhões, valor significativamente menor.

Enquanto o Corinthians busca alternativas para administrar sua dívida sem comprometer investimentos no futebol, o Vasco aposta na recuperação judicial para reestruturar suas finanças e garantir maior controle sobre os pagamentos.

