Sem gols no período, Fortaleza vem de três derrotas no Brasileirão

O Fortaleza recebe o Santos nesta quinta-feira (12), a partir das 19h30 (de Brasília), pela 12ª rodada do Brasileirão. A partida acontecerá na Arena Castelão. O Tricolor, que está na zona de rebaixamento, vem de três derrotas seguidas na competição e não balançou as redes no recorte.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

Na Série A, o último triunfo do Leão aconteceu diante do Juventude, em casa, com goleada por 5 a 0. Na rodada seguinte, o time visitou o Vasco e foi derrotado por 3 a 0. Depois, ao receber o Cruzeiro, os cearenses perderam por 2 a 0, novamente sem marcar.

Na sequência, precisando de uma reação, o clube encarou o Flamengo fora de casa. Com uma das piores atuações do ano, o Fortaleza perdeu por 5 a 0 e entrou no Z4. Marcelo Paz, CEO da SAF tricolor, garantiu a permanência de Vojvoda após a goleada.

continua após a publicidade

Partida entre Vasco e Fortaleza, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

O triunfo sobre o Juventude foi também o último resultado positivo do Fortaleza analisando todas as competições. Desde então, aconteceram dois empates (incluindo um posterior revés nos pênaltis) e quatro derrotas.

Nas seis partidas analisadas, o Tricolor marcou apenas um gol, contra o Retrô. Assim, diante do Santos, solucionar a baixa produção do ataque é uma das principais questões para o técnico Juan Pablo Vojvoda.

continua após a publicidade

➡️ Histórico entre Fortaleza e Santos tem recente vantagem cearense

Notícias em alta do Fortaleza

Com mudanças no elenco, o zagueiro Titi deixou o Fortaleza. Além dele, o clube rescindiu o contrato com o argentino Pol Fernández. Nesta semana, o Leão realizou a apresentação oficial de Matheus Pereira, reforço da janela. O Leão segue com venda de ingressos para o jogo contra o Santos, que acontecerá na próxima quinta-feira (12).