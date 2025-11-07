CBF define datas e horários da reta final do Brasileirão
Campeonato termina no dia 7 de dezembro
- Matéria
- Mais Notícias
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu as datas e horários dos jogos da 34ª a 36ª rodadas do Brasileirão. Os jogos acontecem na segunda quinzena de novembro, entre os dias 18 e 30.
Relacionadas
Postulantes ao título brasileiro e adversários na final da Libertadores, Flamengo e Palmeiras jogam suas últimas partidas no dia 25, ambos fora de casa, antes da decisão. O jogo que decide o título continental será no dia 29, em Lima, no Peru.
➡️ Confira a tabela de classificação completa do Brasileirão
A 37ª rodada ainda não está inteiramente detalhada, tendo apenas dois jogos definidos para novembro, enquanto os demais serão entre 3 e 4 de dezembro. A última rodada do campeonato será no dia 7 de dezembro (domingo).
➡️ Resultados do Brasileirão mexem com as chances de título de Palmeiras e Flamengo
➡️ Santos e Fortaleza aumentam risco de rebaixamento no Brasileirão
Confira as datas dos jogos do Brasileirão
34ª rodada
- 18/11, 16h - Botafogo x Sport
- 19/11, 21:30 - Fluminense x Flamengo
- 19/11, 21:30 - Santos x Mirassol
- 19/11, 21:30 - Grêmio x Vasco
- 20/11, 16h - Juventude x Cruzeiro
- 20/11, 18h - Bahia x Fortaleza
- 20/11, 19h - Corinthians x São Paulo
- 20/11, 21h30 - Ceará x Internacional
- A definir - Bragantino x Vitória
- A definir - Atlético-MG x Palmeiras
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
35ª rodada
- 22/11, 19h30 - Botafogo x Grêmio
- 22/11, 21h30 - Flamengo x Bragantino
- 22/11, 21h30 - Palmeiras x Fluminense
- 23/11, 16h - São Paulo x Juventude
- 23/11, 16h - Bahia x Vasco
- 23/11, 18h30 - Sport x Vitória
- 23/11, 20h30 - Cruzeiro x Corinthians
- 24/11, 19h - Mirassol x Ceará
- 24/11, 21h - Internacional x Santos
- 30/11, 18h30 - Fortaleza x Atlético-MG
36ª rodada
- 25/11, 21h30 - Atlético-MG x Flamengo
- 25/11, 21h30 - Grêmio x Palmeiras
- 26/11, 19h - Bragantino x Fortaleza
- 27/11, 20h30 - Fluminense x São Paulo
- 28/11, 19h - Juventude x Bahia
- 28/11, 19h30 - Vasco x Internacional
- 28/11, 21h30 - Santos x Sport
- 29/11, 16h - Vitória x Mirassol
- 29/11, 20h30 - Ceará x Cruzeiro
- 30/11, 16h - Corinthians x Botafogo
37ª rodada
- 16/11, 19h - Bragantino x Atlético-MG
- 19/11, 19h30 - Palmeiras x Vitória
- 3 ou 4/12 - São Paulo x Internacional
- 3 ou 4/12 - Cruzeiro x Botafogo
- 3 ou 4/12 - Grêmio x Fluminense
- 3 ou 4/12 - Bahia x Sport
- 3 ou 4/12 - Fortaleza x Corinthians
- 3 ou 4/12 - Juventude x Santos
- 3 ou 4/12 - Flamengo x Ceará
- 3 ou 4/12 - Vasco x Mirassol
38ª rodada
- 7/12 - Fluminense x Bahia
- 7/12 - Botafogo x Fortaleza
- 7/12 - Corinthians x Juventude
- 7/12 - Santos x Cruzeiro
- 7/12 - Mirassol x Flamengo
- 7/12 - Atlético-MG x Vasco
- 7/12 - Internacional x Bragantino
- 7/12 - Vitória x São Paulo
- 7/12 - Ceará x Palmeiras
- 7/12 - Sport x Grêmio
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias