imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsBrasileirão

CBF define datas e horários da reta final do Brasileirão

Campeonato termina no dia 7 de dezembro

WhatsApp-Image-2025-03-27-at-16.45.12-aspect-ratio-1024-1024
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/11/2025
14:47
Troféu da Série A do Brasileirão (Foto: Lucas Figueiredo/ CBF)
imagem cameraTroféu da Série A do Brasileirão (Foto: Lucas Figueiredo/ CBF)
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu as datas e horários dos jogos da 34ª a 36ª rodadas do Brasileirão. Os jogos acontecem na segunda quinzena de novembro, entre os dias 18 e 30.

Postulantes ao título brasileiro e adversários na final da Libertadores, Flamengo e Palmeiras jogam suas últimas partidas no dia 25, ambos fora de casa, antes da decisão. O jogo que decide o título continental será no dia 29, em Lima, no Peru.

A 37ª rodada ainda não está inteiramente detalhada, tendo apenas dois jogos definidos para novembro, enquanto os demais serão entre 3 e 4 de dezembro. A última rodada do campeonato será no dia 7 de dezembro (domingo).

Palmeiras Flamengo Gustavo Gómez Samuel Lino
Palmeiras e Flamengo disputam títulos da Libertadores e do Brasileirão (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Confira as datas dos jogos do Brasileirão

34ª rodada

  1. 18/11, 16h - Botafogo x Sport
  2. 19/11, 21:30 - Fluminense x Flamengo
  3. 19/11, 21:30 - Santos x Mirassol
  4. 19/11, 21:30 - Grêmio x Vasco
  5. 20/11, 16h - Juventude x Cruzeiro
  6. 20/11, 18h - Bahia x Fortaleza
  7. 20/11, 19h - Corinthians x São Paulo
  8. 20/11, 21h30 - Ceará x Internacional
  9. A definir - Bragantino x Vitória
  10. A definir - Atlético-MG x Palmeiras

35ª rodada

  1. 22/11, 19h30 - Botafogo x Grêmio
  2. 22/11, 21h30 - Flamengo x Bragantino
  3. 22/11, 21h30 - Palmeiras x Fluminense
  4. 23/11, 16h - São Paulo x Juventude
  5. 23/11, 16h - Bahia x Vasco
  6. 23/11, 18h30 - Sport x Vitória
  7. 23/11, 20h30 - Cruzeiro x Corinthians
  8. 24/11, 19h - Mirassol x Ceará
  9. 24/11, 21h - Internacional x Santos
  10. 30/11, 18h30 - Fortaleza x Atlético-MG

36ª rodada

  1. 25/11, 21h30 - Atlético-MG x Flamengo
  2. 25/11, 21h30 - Grêmio x Palmeiras
  3. 26/11, 19h - Bragantino x Fortaleza
  4. 27/11, 20h30 - Fluminense x São Paulo
  5. 28/11, 19h - Juventude x Bahia
  6. 28/11, 19h30 - Vasco x Internacional
  7. 28/11, 21h30 - Santos x Sport
  8. 29/11, 16h - Vitória x Mirassol
  9. 29/11, 20h30 - Ceará x Cruzeiro
  10. 30/11, 16h - Corinthians x Botafogo

37ª rodada

  1. 16/11, 19h - Bragantino x Atlético-MG
  2. 19/11, 19h30 - Palmeiras x Vitória
  3. 3 ou 4/12 - São Paulo x Internacional
  4. 3 ou 4/12 - Cruzeiro x Botafogo
  5. 3 ou 4/12 - Grêmio x Fluminense
  6. 3 ou 4/12 - Bahia x Sport
  7. 3 ou 4/12 - Fortaleza x Corinthians
  8. 3 ou 4/12 - Juventude x Santos
  9. 3 ou 4/12 - Flamengo x Ceará
  10. 3 ou 4/12 - Vasco x Mirassol

38ª rodada

  1. 7/12 - Fluminense x Bahia
  2. 7/12 - Botafogo x Fortaleza
  3. 7/12 - Corinthians x Juventude
  4. 7/12 - Santos x Cruzeiro
  5. 7/12 - Mirassol x Flamengo
  6. 7/12 - Atlético-MG x Vasco
  7. 7/12 - Internacional x Bragantino
  8. 7/12 - Vitória x São Paulo
  9. 7/12 - Ceará x Palmeiras
  10. 7/12 - Sport x Grêmio

