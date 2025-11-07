Botafogo aumenta chance de classificação para a Libertadores; veja números

Os resultados da 32ª rodada ajudaram e, com a vitória por 3 a 0 no clássico com o Vasco, o Botafogo deu mais um passo pela vaga na próxima edição da Libertadores. De acordo com estatísticas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Glorioso saiu de 74,5% para 92% de chance de classificação.

O estudo do Departamento de Matemática da UFMG considera a possibilidade de G-7, abrindo uma vaga no Brasileirão, já que Flamengo e Palmeiras, que disputam o título dos pontos corridos, decidirão também o troféu da Libertadores no próximo dia 29.

Botafogo mira vaga na próxima Libertadores (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Com a vitória sobre o Vasco, o Botafogo foi a 56 e abriu seis pontos de vantagem para o primeiro clube fora do G-7, que é o São Paulo. O Tricolor empatou como o Flamengo por 2 a 2 na Vila Belmiro e tem 24,2% de chance de conquistar a vaga na competição continental. Em outro jogo importante da rodada, o Atlético-MG atropelou o Bahia e fez o Glorioso colar no G-5, por uma vaga direta. As chances de G-7 de acordo com a UFMG são:

Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro – 100%

Mirassol – 99,83%

Bahia – 94,8%

Botafogo – 92%

Fluminense – 77%

São Paulo – 24,2%

Vasco – 5,5%

Corinthians – 3,7%

Atlético-MG – 2,1%

Botafogo forte na briga

Motivado após o resultado em casa, o Botafogo vira a chave para mais um compromisso complicado. A equipe comandada por Davide Ancelotti visitará o Vitória no domingo (9), no Barradão, em Salvador, com os donos da casa brigando contra o rebaixamento.