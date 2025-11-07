Rebaixamento do Sport pode ser confirmado nesta rodada: confira

Neste sábado, o Sport enfrenta o Atlético às 16h na Ilha do Retiro, em jogo válido pela 33° rodada do Campeonato Brasileiro. O Leão da Ilha pode ter seu rebaixamento à segunda divisão confirmado neste final de semana.

Neste sábado, o Sport enfrenta o Atlético às 16h na Ilha do Retiro, em jogo válido pela 33° rodada do Campeonato Brasileiro. O Leão da Ilha pode ter seu rebaixamento à segunda divisão confirmado neste final de semana.

Estar na lanterna da competição já faz parte da vida rubro negra desde a terceira rodada do Brasileirão, de lá pra cá o time não conseguiu sair da posição sequer uma vez, e segue cada vez mais afundado na última colocação. São apenas 17 pontos somados em 31 partidas disputadas, aproveitamento de 18%.

Desta maneira, nesta rodada o time pode ter concretizado seu rebaixamento. Caso o Sport empate ou perca para o Atlético no sábado e o Vitória ou Santos vençam suas partidas no domingo, a queda para a série B será concretizada.

Isso se dá devido ao Leão só conseguir chegar a no máximo 36 pontos, enquanto o Vitória já teria 37 e o Santos os mesmos 36, porém com um triunfo a mais, nove contra oito, critério de desempate na competição. Esse critério também vale para o Internacional que já tem 36 porém nove vitórias.

Leão na última derrota diante do Juventude (Foto: Paulo Paiva / Sport)

Campanha do Sport no Brasileirão

Até então, o rubro negro tem a segunda pior campanha da história do Campeonato Brasileiro, só ficando a frente da Chapecoense em 2021, que terminou a competição com 15 pontos.

Neste Brasileirão, o Leão da Ilha tem apenas duas vitórias, contra Corinthians e Grêmio, e incríveis 18 derrotas, além de 11 empates. São 22 gols marcados e 51 gols sofridos.

Partidas restantes da competição

Sáb., 8 nov. — Sport × Atlético-MG — 16:00 — Campeonato Brasileiro

Sáb., 15 nov. — Sport × Flamengo — 18:30 — Campeonato Brasileiro

Ter., 18 nov. — Botafogo × Sport — 20:30 — Campeonato Brasileiro

Dom., 23 nov. — Sport × Vitória — 18:30 — Campeonato Brasileiro

Sex., 28 nov. — Santos × Sport — 21:30 — Campeonato Brasileiro

Qua., 3 dez. — Bahia × Sport — A definir — Campeonato Brasileiro

Dom., 7 dez. — Sport × Grêmio — A definir — Campeonato Brasileiro

