Bragantino

Red Bull Bragantino renova com Vagner Mancini

Massa Bruta vai disputar quatro competições no ano que vem

Captura-de-tela-2025-03-14-155259-aspect-ratio-1024-1024
Juliana Yamaoka
São Paulo (SP)
Dia 12/12/2025
15:39
Vagner Mancini durante entrevista coletiva no Red Bull Bragantino. (Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)
Vagner Mancini durante entrevista coletiva no Red Bull Bragantino. (Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)
O técnico do Red Bull Bragantino, Vagner Mancini, estendeu seu vínculo com o clube do interior de São Paulo até o fim do ano que vem. O anúncio da renovação foi confirmado nesta sexta-feira (12) pelo Massa Bruta.

Mancini chegou a Bragança Paulista em outubro deste ano, após a demissão do então comandante Fernando Seabra, que deixou o clube após um ano de trabalho, tendo como principal destaque a fuga do rebaixamento na temporada passada. Seabra acumulou, em 56 jogos, 18 vitórias, 14 empates e 24 derrotas, com aproveitamento de 40,4%. Ele foi anunciado recentemente pelo Coritiba.

Mancini renova com o Massa Bruta até o final do ano que vem. (Foto: Divulgação/ Red Bull Bragantino)
Vagner Mancini:

Vagner Mancini comandou o Red Bull Bragantino por oito partidas, somando quatro vitórias e quatro derrotas.

— Enxergo uma grande possibilidade, em 2026, de realizarmos um grande trabalho. É uma estrutura fenomenal, um clube que nos dá todas as condições de trabalho. Que venha 2026 - afirmou.

A renovação contempla também os profissionais que compõem a comissão técnica: Réver Araújo (auxiliar técnico), Claudio Andrade (analista de desempenho) e Lucas Itaberaba (preparador físico), que permanecem ao lado do treinador.

O Red Bull Bragantino encerrou o Campeonato Brasileiro em 10º lugar, com 48 pontos. Em 38 partidas, foram 14 vitórias, 6 empates e 18 derrotas.

Na próxima temporada, o Red Bull Bragantino disputará quatro competições: Paulistão, Brasileirão, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. A estreia em 2026 está prevista para o dia 11 de janeiro, fora de casa, contra o Noroeste, pelo estadual.

FICHA TÉCNICA
Nome: Vagner Carmo Mancini
Data de nascimento: 24 de outubro de 1966 (59 anos)
Cidade: Ribeirão Preto (SP)

