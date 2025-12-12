Red Bull Bragantino renova com Vagner Mancini
Massa Bruta vai disputar quatro competições no ano que vem
- Matéria
- Mais Notícias
O técnico do Red Bull Bragantino, Vagner Mancini, estendeu seu vínculo com o clube do interior de São Paulo até o fim do ano que vem. O anúncio da renovação foi confirmado nesta sexta-feira (12) pelo Massa Bruta.
Relacionadas
- Futebol Nacional
Athletico pretende manter Patrick e aguarda condições do Santos
Futebol Nacional12/12/2025
- Santos
Santos prega ‘pés no chão’ para contratações visando temporada com calendário recheado
Santos12/12/2025
- Santos
Gabriel Brazão, do Santos, troca de camisa com jogador da NBA durante férias nos EUA
Santos11/12/2025
Mancini chegou a Bragança Paulista em outubro deste ano, após a demissão do então comandante Fernando Seabra, que deixou o clube após um ano de trabalho, tendo como principal destaque a fuga do rebaixamento na temporada passada. Seabra acumulou, em 56 jogos, 18 vitórias, 14 empates e 24 derrotas, com aproveitamento de 40,4%. Ele foi anunciado recentemente pelo Coritiba.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Vagner Mancini:
Vagner Mancini comandou o Red Bull Bragantino por oito partidas, somando quatro vitórias e quatro derrotas.
— Enxergo uma grande possibilidade, em 2026, de realizarmos um grande trabalho. É uma estrutura fenomenal, um clube que nos dá todas as condições de trabalho. Que venha 2026 - afirmou.
A renovação contempla também os profissionais que compõem a comissão técnica: Réver Araújo (auxiliar técnico), Claudio Andrade (analista de desempenho) e Lucas Itaberaba (preparador físico), que permanecem ao lado do treinador.
O Red Bull Bragantino encerrou o Campeonato Brasileiro em 10º lugar, com 48 pontos. Em 38 partidas, foram 14 vitórias, 6 empates e 18 derrotas.
Na próxima temporada, o Red Bull Bragantino disputará quatro competições: Paulistão, Brasileirão, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. A estreia em 2026 está prevista para o dia 11 de janeiro, fora de casa, contra o Noroeste, pelo estadual.
FICHA TÉCNICA
Nome: Vagner Carmo Mancini
Data de nascimento: 24 de outubro de 1966 (59 anos)
Cidade: Ribeirão Preto (SP)
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias