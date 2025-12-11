menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSantos

Gabriel Brazão, do Santos, troca de camisa com jogador da NBA durante férias nos EUA

Ao lado de Neymar, goleiro foi o destaque do time nesta temporada

Captura-de-tela-2025-03-14-155259-aspect-ratio-1024-1024
Juliana Yamaoka
São Paulo (SP)
Dia 11/12/2025
16:30
Gabriel Brazão ao lado do jogador da NBA Jalen Suggs, do Orlando Magic, dos Estados Unidos. (Foto: Divulgação/ Santos FC)
imagem cameraGabriel Brazão ao lado do jogador da NBA Jalen Suggs, do Orlando Magic, dos Estados Unidos. (Foto: Divulgação/ Santos FC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O goleiro do Santos, Gabriel Brazão, está curtindo o período de férias em Orlando, nos Estados Unidos. Pelas redes sociais, o Peixe registrou o encontro com Jalen Suggs, jogador do Orlando Magic, da NBA. Brazão estava acompanhado da esposa, Brenda.

continua após a publicidade

Ao longo desta temporada, o arqueiro chamou a atenção de clubes como o Flamengo, mas o Peixe recusou a investida. Brazão é visto como uma das peças fundamentais do time ao lado de Neymar.

O goleiro é uma das lideranças do elenco e, nos momentos delicados que o clube viveu ao longo da temporada, sempre esteve presente nas zonas mistas para falar com a imprensa, mantendo transparência e autenticidade quando a equipe lutava para sair da zona de rebaixamento.

continua após a publicidade

Na reta final da competição, Brazão foi questionado sobre o interesse de outros clubes em seu futebol e sempre despistou, afirmando que a decisão estava nas mãos da diretoria.

Pelo Alvinegro Praiano, Brazão chegou para ser reserva de João Paulo na disputa da Série B. Ele acumula 55 jogos pelo clube nesta temporada.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Gabriel Brazão aproveita férias nos Estados Unidos e registra troca de camisas com jogador da NBA. (Foto: Divulgação/ Santos FC)
Gabriel Brazão aproveita férias nos Estados Unidos e registra troca de camisas com jogador da NBA. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

Brazão é eleito o destaque do Santos na enquete promovida pelo Lance!

Em enquete promovida pelo grupo de WhatsApp do Lance!, os santistas elegeram Brazão como o grande destaque do ano. Além disso, a torcida avaliou o desempenho do time na temporada. Confira os resultados:

continua após a publicidade

QUEM FOI O DESTAQUE DO SANTOS EM 2026?

Gabriel Brazão - 1.403 votos
Neymar - 425 votos
Barreal - 62 votos
Robinho Jr. - 32 votos
Rollheiser - 25 votos
Total de votos: 1.947

QUAL A SUA AVALIAÇÃO DA TEMPORADA DE 2026?

Ruim - 1.393 votos
Regular - 246 votos
Péssimo - 208 votos
Ótimo - 47 votos
Bom - 43 votos

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias