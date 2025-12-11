Gabriel Brazão, do Santos, troca de camisa com jogador da NBA durante férias nos EUA

O goleiro do Santos, Gabriel Brazão, está curtindo o período de férias em Orlando, nos Estados Unidos. Pelas redes sociais, o Peixe registrou o encontro com Jalen Suggs, jogador do Orlando Magic, da NBA. Brazão estava acompanhado da esposa, Brenda.

Ao longo desta temporada, o arqueiro chamou a atenção de clubes como o Flamengo, mas o Peixe recusou a investida. Brazão é visto como uma das peças fundamentais do time ao lado de Neymar.

O goleiro é uma das lideranças do elenco e, nos momentos delicados que o clube viveu ao longo da temporada, sempre esteve presente nas zonas mistas para falar com a imprensa, mantendo transparência e autenticidade quando a equipe lutava para sair da zona de rebaixamento.

Na reta final da competição, Brazão foi questionado sobre o interesse de outros clubes em seu futebol e sempre despistou, afirmando que a decisão estava nas mãos da diretoria.

Pelo Alvinegro Praiano, Brazão chegou para ser reserva de João Paulo na disputa da Série B. Ele acumula 55 jogos pelo clube nesta temporada.

Gabriel Brazão aproveita férias nos Estados Unidos e registra troca de camisas com jogador da NBA. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

Brazão é eleito o destaque do Santos na enquete promovida pelo Lance!

Em enquete promovida pelo grupo de WhatsApp do Lance!, os santistas elegeram Brazão como o grande destaque do ano. Além disso, a torcida avaliou o desempenho do time na temporada. Confira os resultados:

QUEM FOI O DESTAQUE DO SANTOS EM 2026?

Gabriel Brazão - 1.403 votos

Neymar - 425 votos

Barreal - 62 votos

Robinho Jr. - 32 votos

Rollheiser - 25 votos

Total de votos: 1.947

QUAL A SUA AVALIAÇÃO DA TEMPORADA DE 2026?

Ruim - 1.393 votos

Regular - 246 votos

Péssimo - 208 votos

Ótimo - 47 votos

Bom - 43 votos

