O Red Bull Bragantino inaugurou oficialmente, no último sábado, a nova versão da "Casa Red Bull Bragantino", espaço voltado ao relacionamento com torcedores e à ampliação das atividades de engajamento do clube. Localizada em Bragança Paulista (SP), a estrutura foi ampliada, ganhou novos serviços e passa a operar com proposta voltada ao entretenimento familiar.

A primeira versão do projeto, lançado em 2023, virou ponto de encontro da torcida em dias de jogos. O local também funciona como espaço para acompanhamento de partidas fora de casa e recebe torcedores de equipes visitantes. A estratégia do clube foi transformar o endereço em um hub de convivência para a cidade.

Com 450 m², a casa passa a contar com dois telões (interno e externo), sport bar, atrações musicais e uma loja com produtos oficiais do clube. O espaço também oferece atendimento presencial aos sócios-torcedores do Bragantino e ativações de patrocinadores, ampliando o potencial comercial do ambiente.

Dentre as novidades, a Casa passa a ter uma área dedicada ao público infantil, com games, simulador de Fórmula 1, pinball e oficinas monitoradas. O local também expõe camisas históricas, troféus e peças de relacionadas a atletas de diferentes modalidades vinculadas à história da empresa.

- Estamos muito felizes com o impacto que a Casa Red Bull Bragantino gera para a cidade, recebendo de forma harmoniosa e simpática nossos torcedores e visitantes - celebrou CEO do clube, André Rocha. E ele prosseguiu destacando a importância do espaço:

- Pensamos em cada detalhe neste novo projeto, potencializando a experiência para toda a família, com espaço kids, local para eventos e novas opções de entretenimento. É um projeto inovador, exatamente com a essência do Red Bull Bragantino.