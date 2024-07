Bragantino está nas oitavas de final da Sul-Americana (Foto: Diogo Reis/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/07/2024 - 23:31 • Bragança Paulista (SP)

O Bragantino venceu o Barcelona de Guayaquil por 3 a 2, no final da noite desta quarta-feira (24), em partida válida pelos playoffs de oitavas de final da Sul-Americana. Os gols no Estádio Nabi Abi Chedid foram marcados por Lincoln, Jhon Jhon e Thiago Borgas, enquanto Oyola e Preciado descontaram para os equatorianos.

Bragantino venceu o Barcelona de virada (Foto: Diogo Reis/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

BRAGANTINO 3 X 2 BARCELONA DE GUAYAQUIL (EQU)

PLAYOFFS DE OITAVAS DE FINAL - SUL-AMERICANA

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 24 de julho de 2024, às 21h30;

📍 Local: Estádio Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP);

🟨 Árbitro: Alexis Herrera (VEN);

🚩 Assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN);

🖥️ VAR: Joel Alarcon (VEN).

⚽ Gols: Preciado (6' do 1ºT), Thiago Borbas (21' do 1ºT), Oyola (43' do 1ºT), Lincoln (1' do 2ºT) e Jhon Jhon (40' do 2ºT);

🟨 Cartões Amarelos: Nathan Mendes e Helinho (RBB); Leonai e Arroyo (BSC).

🟥 Cartões Vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES:

RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Pedro Caixinha)

Cleiton; Nathan Mendes, Douglas Mendes, Eduardo Santos e Luan Cândido; Raul (Eric Ramires), Juninho Capixaba (Vitinho), Lincoln (Jhon Jhon) e Lucas Evangelista; Helinho e Thiago Borbas (Henry Mosquera)

BARCELONA DE GUAYAQUIL (Técnico: Ariel Holan)

Burrai; Bryon Castillo (Reasco), Nicolás Ramírez, Luca Sosa e Aníbal Chalá; Leonai (Arroyo) Trindade e Oyola (Damián Díaz); Preciado, Rivero e Corozo.