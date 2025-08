Red Bull Bragantino e Botafogo estão escalados para a decisão por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (6), às 19h (de Brasília), no Estádio Municipal Cicero de Souza Marques, em Bragança Paulista. O Glorioso chega com vantagem após vencer o jogo de ida por 2 a 0.

Técnico do Botafogo, Davide Ancelotti teve de modificar o 11 inicial após baixas no elenco por lesões. Kaio Pantaleão, lesionado, dá lugar a David Ricardo. No gol, Léo Linck assume a posição em meio a negociação de John com o West Ham.

Já no meio, Allan vai para o banco e Newton, que vem fazendo bom jogos, inicia ao lado de Marlon Freitas. Santi Rodríguez e Nathan Fernandes entraram nos lugares de Savarino e Artur. Arthur Cabral também sai da referência de ataque e dá lugar a Joaquín Correa.

Assim, o Botafogo vai a campo com: Léo Linck, Vitinho, Barboza, David Ricardo e Alex Telles; Newton, Marlon Freitas e Savarino; Nathan Fernandes, Santiago Rodríguez e Joaquín Correa.

Do outro lado, o treinador Fernando Seabra também promoveu mudanças em relação ao time do jogo de ida. Nathan Mendes, Cauê Praxedes. Gustavo Neves, Fabinho e Laquintana entraram na escalação inicial.

O Massa Bruta está escalado com: Cleiton, Nathan Mendes, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Cauê; Fabinho, Praxedes e Gustavo Neves; John John, Sasha e Nacho Laquintana.

Botafogo venceu o Bragantino no jogo de ida pela Copa do Brasil (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Veja mais sobre o duelo entre Bragantino e Botafogo:

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO (0) x (2) BOTAFOGO

OITAVAS DE FINAL (VOLTA) - COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: quarta-feira, 6 de agosto, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere;

🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE);

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS)

🖥️ VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

⚽ESCALAÇÕES

RB BRAGANTINO: Cleiton, Nathan Mendes, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Cauê; Fabinho, Praxedes e Gustavo Neves; John John, Sasha e Nacho Laquintana. (Técnico: Fernando Seabra)

BOTAFOGO: Léo Linck, Vitinho, Barboza, David Ricardo e Alex Telles; Newton, Marlon Freitas e Savarino; Nathan Fernandes, Santiago Rodríguez e Joaquín Correa. (Técnico: Davide Ancelotti).