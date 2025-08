Gol anulado em Bragantino x Botafogo repercute: ‘Fomos salvos’

Bragantino e Botafogo se enfrentam, nesta quarta-feira (6), no Estádio Cícero de Souza Marques, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Durante o primeiro tempo, a equipe paulista abriu o placar com um golaço de Praxedes. Contudo, o gol foi anulado após uma revisão do VAR, por conta de um impedimento.

O lance aconteceu aos 6 minutos da primeira etapa. Na ocasião, o camisa 25 arriscou um chute de fora da área, que parou no ângulo do goleiro Léo Linck. Apesar da pintura, a arbitragem anulou o tento após indentificar um impedimento na origem da jogada.

O fato viralizou nas redes sociais. Torcedores repercutiram a anulação. Parte a torcida do Glorioso comemorou o fato e alertou a equipe para tomar cuidado no confronto. O Botafogo defende uma vantagem de dois gols de diferença, conquistada no primeiro jogo, na busca da classificação. Veja a repercussão abaixo: