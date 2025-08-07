menu hamburguer
CBF altera data de jogo entre Bragantino e Fluminense, pelo Brasileirão

Jogo é válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro

imagem cameraTime do Fluminense em campo contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Lucas Merçon/FFC)
Sharon Nigri Prais
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/08/2025
15:41
Atualizado há 2 minutos
  • Matéria
  Mais Notícias

A CBF alterou a data da partida entre Bragantino e Fluminense, válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com isso, o jogo passou do dia 22 (sábado), 11h, para o dia 23 (domingo), 16h no estádio Cícero de Souza Marques.

O jogo que antecede ao do Massa Bruta é contra o América de Cali, pela Sul-Americana, que acontece no dia 19 (terça feira), às 21h30, no Maracanã, de forma que o time teria mais tempo de descanso para voltar a campo pelo Brasileirão.

Se por um lado há o ganho para a 21ª rodada, por outro o Flu terá um intervalo menor para o confronto pelas quartas de final da Copa do Brasil, previstas para 27 de agosto. O Tricolor avançou ao vencer o Internacional por 3 a 2 no placar agregado e conhecerá seu próximo adversário no dia 12, quando será realizado o sorteio e o chaveamento até a final.

➡️ Elogiado por Renato, Guga pode assinar pré-contrato com outros clubes

Próximos jogos do Fluminense no Brasileirão

Depois do empate com o Internacional na quarta-feira (6), que garantiu a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, a equipe volta a campo no sábado, às 21h, pelo Campeonato Brasileiro, quando enfrenta o Bahia na Arena Fonte Nova.

O Flu vai em busca de mais uma vitória para manter a consolidar a boa fase e afastar a pressão pelas derrotas após o retorno dos Estados Unidos. Em nono na tabela, com 23 pontos, time possui dois jogos a menos, contra Mirassol e Ceará, adiados por conta do Mundial de Clubes e ainda sem data definida.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Everaldo comemora seu gol na vitória do Fluminense sobre o Grêmio (Foto: Marcelo Gonçalves / FFC)

