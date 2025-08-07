Bragantino x Botafogo: confira áudio do VAR em gol anulado de Praxedes
A Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o áudio do gol anulado de Praxedes na partida entre Bragantino e Botafogo, pela Copa do Brasil. Na ocasião, o Massa Bruta abriu o placar com o meia.
No áudio divulgado pela CBF é possível ouvir os árbitros na cabine do VAR montando a linha do impedimento. Com a bola rolando, o assistente não assinalou a irregularidade.
Bragantino x Botafogo: como foi o jogo?
O Massa Bruta seguiu em cima e voltou a assustar aos 17'. Gustavo Neves cobrou escanteio e achou Pedro Henrique, que cabeceou sozinho para grande defesa de Léo Linck. Apesar do início animado, o jogo esfriou. Os mandantes seguiram tendo mais a bola, mas o Botafogo equilibrou as ações e administrou a vantagem no agregado. Assim, nada de gols antes do intervalo.
Um susto tomou conta do Estádio Cicero de Souza Marques logo no início do segundo tempo. Com apenas 13 segundos no relógio, Marlon Freitas levou a pior em choque de cabeça com Laquintana e caiu desacordado. A ambulância precisou entrar em campo para retirar o meio-campista alvinegro, que deixou o estádio rumo a um hospital já consciente.
A partida teve reinicio já aos 7'/2ºT, com Danilo entrando no lugar do camisa 17. Dois minutos depois, a contatação mais cara da história do Botafogo enfiou bola nas costas de defesa do Bragantino e encontrou Savarino, que bateu na saída de Cleiton para abrir o placar.
Com a vantagem de três gols no agregado, o Glorioso adotou postura confortável, enquanto o Massa Bruta pouco conseguia criar. A situação ficou ainda mais difícil para os donos da casa aos 26 minutos, quando Nathan Mendes fez falta em Santi Rodríguez e recebeu o segundo cartão amarelo e, consequentemente, o vermelho.
A equipe do Bragantino estava visivelmente irritada com o resultado. Aos 35', foi a vez de Athyrson fazer falta feia em Joaquín Correa e ser expulso, desta vez de forma direta, deixando os mandantes com apenas nove jogadores. Com dois jogadores a mais e 3 a 0 no agregado, o Botafogo segurou o resultado e saiu com classificação de Bragança Paulista.
