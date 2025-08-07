menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!

Times

Futebol

Esportes

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCopa do Brasil

Bragantino x Botafogo: confira áudio do VAR em gol anulado de Praxedes

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/08/2025
11:36
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o áudio do gol anulado de Praxedes na partida entre Bragantino e Botafogo, pela Copa do Brasil. Na ocasião, o Massa Bruta abriu o placar com o meia.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

No áudio divulgado pela CBF é possível ouvir os árbitros na cabine do VAR montando a linha do impedimento. Com a bola rolando, o assistente não assinalou a irregularidade.

➡️ Botafogo é um dos cinco indicados a melhor clube do mundo pela Bola de Ouro

Bragantino x Botafogo: como foi o jogo?

O Massa Bruta seguiu em cima e voltou a assustar aos 17'. Gustavo Neves cobrou escanteio e achou Pedro Henrique, que cabeceou sozinho para grande defesa de Léo Linck. Apesar do início animado, o jogo esfriou. Os mandantes seguiram tendo mais a bola, mas o Botafogo equilibrou as ações e administrou a vantagem no agregado. Assim, nada de gols antes do intervalo.

continua após a publicidade

Um susto tomou conta do Estádio Cicero de Souza Marques logo no início do segundo tempo. Com apenas 13 segundos no relógio, Marlon Freitas levou a pior em choque de cabeça com Laquintana e caiu desacordado. A ambulância precisou entrar em campo para retirar o meio-campista alvinegro, que deixou o estádio rumo a um hospital já consciente.

A partida teve reinicio já aos 7'/2ºT, com Danilo entrando no lugar do camisa 17. Dois minutos depois, a contatação mais cara da história do Botafogo enfiou bola nas costas de defesa do Bragantino e encontrou Savarino, que bateu na saída de Cleiton para abrir o placar.

continua após a publicidade

Com a vantagem de três gols no agregado, o Glorioso adotou postura confortável, enquanto o Massa Bruta pouco conseguia criar. A situação ficou ainda mais difícil para os donos da casa aos 26 minutos, quando Nathan Mendes fez falta em Santi Rodríguez e recebeu o segundo cartão amarelo e, consequentemente, o vermelho.

A equipe do Bragantino estava visivelmente irritada com o resultado. Aos 35', foi a vez de Athyrson fazer falta feia em Joaquín Correa e ser expulso, desta vez de forma direta, deixando os mandantes com apenas nove jogadores. Com dois jogadores a mais e 3 a 0 no agregado, o Botafogo segurou o resultado e saiu com classificação de Bragança Paulista.

Savarino comemorando gol na vitória do Botafogo sobre o Bragantino (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Savarino comemorando gol na vitória do Botafogo sobre o Bragantino (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias