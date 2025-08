Botafogo tem Copa do Brasil como chance de blindar elenco em meio a imbróglio da SAF

O Botafogo volta a campo nesta quarta-feira (6), contra o Red Bull Bragantino, fora de casa, para carimbar a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil em meio a problemas nos bastidores da SAF. A situação pede blindagem ao elenco para que o campo e bola não seja afetado e se transforme em crise.

As últimas semanas têm sido de preocupação com o cenário político do clube, que vê John Textor em guerra com a Eagle Football. O duelo em Bragança Paulista acontece justamente no "boom" do embate, que foi para a esfera judicial recentemente.

Além da parte de bastidores da SAF, na disputa por ações, o Botafogo ainda encaminhou a saída do goleiro John, titular incontestável desde 2024, que deve ser vendido ao West Ham, da Inglaterra. O arqueiro sequer foi relacionado para a partida.

Com problemas no plantel após lesões de Kaio Pantaleão e Cuiabano, e nível abaixo do esperado no ataque, já há pressão externa por novas chegadas. Há mapeamento no mercado para mais reforços, ainda que a dificuldade se apresente durante os conflitos de Textor com a Eagle.

Em Bragança Paulista, a equipe alvinegra terá a oportunidade de não só virar logo a chave após derrota em casa para o Cruzeiro, como para mostrar que o ambiente segue leve. O mês de agosto será decisivo com decisão por vaga nas quartas de final também na Libertadores, contra a LDU.

Vantagem do Botafogo na Copa do Brasil

No jogo de ida, no Nilton Santos, o Glorioso venceu pelo placar de 2 a 0 com gols marcados por Álvaro Montoro e Alexander Barboza, ambos no primeiro tempo. Com a vantagem, o time de Davide Ancelotti pode até perder por um gol de diferença que, ainda assim, irá às quartas de final. Igualdade no placar agregado levará a decisão aos pênaltis em Bragança Paulista.

Botafogo venceu o Bragantino no jogo de ida pela Copa do Brasil (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

