Ingressos de Ceará x RB Bragantino estão à venda: veja preços e onde comprar

Ceará e RB Bragantino duelam neste sábado (16), na Arena Castelão, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 16h (de Brasília). A venda de ingressos já começou. As entradas podem ser adquiridas pelo site Vozão Tickets, além dos pontos físicos.

Preços dos ingressos

O Ceará já iniciou a venda de ingressos para enfrentar o RB Bragantino. As entradas para o jogo podem ser adquiridas pelo site Vozão Tickets e nos pontos de venda física. Confira abaixo os valores:

Superior Norte: R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)

Superior Central: R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)

Inferior Norte: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)

Inferior Sul: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)

Inferior Central: R$ 60 (meia) | R$ 120 (inteira)

Setor Premium: R$ 140 (meia) | R$ 280 (inteira)

Setor Especial: R$ 60 (meia) | R$ 120 (inteira)

Superior Sul (visitante): R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)

A venda física acontece nas lojas Vozão, tanto na sede quanto em shoppings.

Partida entre Ceará e Flamengo, pelo Brasileirão (Foto: Stephan Eilert/Ceará SC)

Prévia do jogo: Ceará x RB Bragantino

Vindo de derrota por 2 a 1 contra o Palmeiras, fora de casa, o Ceará é o atual 12º colocado na tabela da Série A, com 22 pontos.

O Bragantino, por sua vez, recebeu o Internacional em seu último jogo e perdeu por 3 a 1. A equipe carioca estám em oitavo lugar na competição, com 27 pontos.

Como chegar à Arena Castelão?

A Arena Castelão, em Fortaleza, é o maior estádio do estado do Ceará e um dos mais modernos do Brasil. Com capacidade para quase 64 mil pessoas, o estádio recebe jogos importantes.

O estádio está localizado na Avenida Alberto Craveiro, 2901, no bairro Castelão, zona sudeste de Fortaleza. As principais opções de transporte incluem ônibus, carro e aplicativos de transporte. São 18 portões de entrada, distribuídos de maneira a facilitar o acesso de torcedores e visitantes.

O local é servido por várias linhas de ônibus, incluindo as linhas 041 (Parangaba/Papicu via Oliveira Paiva), 680 (José Walter/Papicu), e 606 (Conjunto Palmeiras/BR-116/Centro), que passam pelas principais vias próximas ao estádio.