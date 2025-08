Os oito confrontos de volta das oitavas de final da Copa do Brasil são destaque no "Lance a Lance!", programa ao vivo do nosso canal no YouTube, desta quarta-feira (6). Na atração, que começa às 14h (de Brasília) os comentaristas João Pedro Sombra, Pedro Werneck e Rafael Mello debatem os classificados para a próxima fase do torneio. Será que o Flamengo pode reverter a situação contra o Atlético-MG? E quem vence o Dérbi Paulista: Palmeiras ou Corinthians?

Além dos jogos da Copa do Brasil, a nossa equipe comenta a confusão no Botafogo de John Textor e traz as principais novidades do mercado da bola nacional e internacional. Assista ao "Lance a Lance!" no vídeo abaixo.

Jogos da Copa do Brasil

Bragantino x Botafogo - 19h (de Brasília) desta quarta-feira (6)

Local: Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista (SP)

Jogo de ida: Botafogo 2 x 0 Bragantino

Atlético-MG x Flamengo - 19h (de Brasília) desta quarta-feira (6)

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

Jogo de ida: Flamengo 0 x 1 Atlético-MG

Retrô x Bahia - 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira (6)

Local: Arena de Pernambuco, Recife (PE)

Jogo de ida: Bahia 3 x 2 Retrô

Athletico-PR x São Paulo - 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira (6)

Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR)

Jogo de ida: São Paulo 2 x 1 Athletico-PR

Fluminense x Internacional - 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira (6)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Jogo de ida: Internacional 1 x 2 Fluminense

Palmeiras x Corinthians - 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira (6)

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

Jogo de ida: Corinthians 1 x 0 Palmeiras

Vasco x CSA - 20h (de Brasília) desta quinta-feira (7)

Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Jogo de ida: CSA 0 x 0 Vasco

CRB x Cruzeiro - 21h (de Brasília) desta quinta-feira (7)

Local: Estádio Rei Pelé, Maceió (AL)

Jogo de ida: Cruzeiro 0 x 0 CRB