Confira os melhores momentos do triunfo do RB Bragantino sobre o Athletico

Volante Raul comemora gol que deu a vitória ao RB Bragantino. (Foto: Fabio Moreira Pinto/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/07/2024 - 21:02 • Bragança Paulista (SP)

Mesmo com um a menos durante o segundo tempo inteiro, o RB Bragantino bateu o Athletico por 1 a 0 e chegou a 25 pontos na tabela do Brasileirão. O gol da vitória, ainda no início do jogo, foi marcado pelo volante Raul, surpesa na escalação de Pedro Caixinha.

O triunfo fez com que o Massa Bruta alcançasse o Furacão na tabela, porém, uma posição abaixo por conta do saldo de gols. Aos paranaenses, o resultado significa a chance desperdiçada de colar no G-6.

