Flamengo e Bragantino negociam venda de Matheus Gonçalves

Escrito por Lance! • Publicada em 22/07/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Cria das categorias de base do Flamengo, o jovem Matheus Gonçalves está próximo de fechar com o Red Bull Bragantino. Os paulistas estão dispostos a desembolsar 6 milhões de euros (R$ 36 milhões na cotação atual) por parte dos direitos econômicos do jovem de 18 anos.

Segundo o jornalista Venê Casagrande, o Red Bull Bragantino ofereceu 5 milhões de euros (R$ 30 milhões) para contar com o futebol de Matheus Gonçalves, mas o Flamengo rejeitou. Dessa forma, a equipe de Bragança Paulista adicionou um milhão de euros e chegou próximo do que o clube carioca deseja.

A situação atual é a seguinte: ambas as equipes conversam juntamente com os representantes do jogador para definirem os ajustes finais da negociação, como salário, tempo de contrato, porcentagens que serão negociadas e quanto o Rubro-Negro terá para futura venda.

Em 2023, Matheus Gonçalves atuou pelo Bragantino por empréstimo. No total, foram 13 jogos, sem gols e uma assistência. Mesmo sem ter tido números expressivos, o futebol do jovem agradou ao clube paulista, que tentou contratar o jovem em janeiro deste ano, mas o Rubro-Negro não quis conversa.

Porém, após verem a baixa minutagem que o jogador recebeu ao longo da atual temporada, os empresários entraram em contato com o Bragantino para que o atleta pudesse se transferir para um clube que lhe desse mais oportunidades.

Além da venda de Matheus Gonçalves, o Rubro-Negro encaminha a venda e a compra de mais alguns atletas, nesta janela de transferências.

O Flamengo tem um compromisso na próxima quarta-feira (24), às 20h (Brasília), no Barradão, pela 19ª rodada do Brasileirão.