Acompanhe ao vivo à coletiva do Red Bull Bragantino após vitória diante do Mirassol

O Red Bull Bragantino venceu o Mirassol por 1 a 0 nesta segunda-feira (05), com um gol de Isidro Pitta. Com o resultado, o time está na vice-liderança do Campeonato Brasileiro com 16 pontos. O Palmeiras lidera a competição com a mesma pontuação, mas tem um saldo de gols superior.

Informações de Red Bull Bragantino x Mirassol:

✅FICHA TÉCNICA:

RED BULL BRAGANTINO 1 X 0 MIRASSOL

🗓️ Data e horário: segunda-feira, 5 de maio de 2025, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista

🗣️ Árbitro: Lucas Canetto Bellote (SP)

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

🏁VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

Gol: Isidro Pitta (461/2°T)

🟨 Cartão amarelo: Neto Moura e José Aldo (Mirassol)

⚽ ESCALAÇÕES:

RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Fernando Seabra)

Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán e Juninho Capixaba; Gabriel (Fabinho), Ramires (Matheus Fernandes), Jhon Jhon (Laquintana) e Vinicinho (Isidro Pitta); Lucas Barbosa (Henry Mosquera) e Eduardo Sasha.

MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes)

Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura (José Aldo), Danielzinho, Gabriel (Yago Felipe), Fabricio Daniel (Negueba); Edson Carioca (Clayson) e Cristian Renato (Iury Castilho).