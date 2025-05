Na cola do líder! Red Bull Bragantino vence Mirassol na inauguração do novo estádio

O Red Bull Bragantino venceu o Mirassol por 1 a 0 nesta segunda-feira (05), com um gol de Isidro Pitta. Com o resultado, o time está na vice-liderança do Campeonato Brasileiro com 16 pontos. O Palmeiras lidera a competição com a mesma pontuação, mas tem um saldo de gols superior.



➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

continua após a publicidade

O duelo ficou marcado pela estreia da nova casa Bragantina. O Estádio Cícero de Souza

O Mirassol chegou para o jogo com uma invencibilidade de cinco partidas, sendo quatro empates e uma vitória. Pela primeira vez na temporada, Muralha ficou no banco e deu lugar ao Walter, ex-Corinthians, no gol do Leão. Ele fez uma bela defesa no primeiro tempo evitando gol de Juninho Capixaba.

Matheus Fernandes completou 100 jogos com o time e recebeu um quadro comemorativo de presente. O Braga sabia que precisaria vence o duelo por pelo menos dois gols de diferença para chegar à liderança do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Como foi o jogo?

O primeiro tempo reservou fortes emoções em Bragança Paulista. Aos sete minutos, Vinicinho teve um chute bloqueado dentro da grande área. O Massa Bruta acertou duas bolas na trave. A primeira com Jhon Jhon, aos 10 minutos, após chute colocado da entrada da área.

Na sequência, em cobrança de falta de Juninho Capixaba, após infração sofrida por Vinicinho, Walter fez uma bela defesa.

A melhor chance do Mirassol na primeira etapa ocorreu aos 25 minutos, com Reinaldo. O jogador cobrou uma falta pela lateral e mandou direto para o gol. Cleiton fez uma boa defesa e mandou para escanteio. Na cobrança, a bola sobrou para Jemmes, mas Cleiton defendeu novamente.

continua após a publicidade

Aos 30 minutos, o Massa Bruta teve outra bola no travessão, desta vez com Lucas Barbosa. O camisa 21 recebeu um cruzamento de Hurtado, e Juninho Capixaba subiu de cabeça para fazer a assistência. Lucas Barbosa cabeceou e acertou o travessão. Na sequência, o impedimento foi marcado.

No fim da primeira etapa, Sasha arriscou um chute rasteiro e forte dentro da área, mas Walter fez a defesa. Jhon Jhon também tabelou com Gabriel e, já dentro da área, chutou por cima do gol. O camisa 10 sentiu o tornozelo esquerdo após o lance e precisou de atendimento no gramado.

O Mirassol começou o segundo tempo com mais intensidade com Edson Carioca cruzando na área para Fabrício Daniel, que cabeceou para fora.

Aos 5 minutos, em jogada de contra-ataque, Gabriel tocou para Edson Carioca, que chuta cruzado para o gol. A bola teve um desvio e passou muito perto do gol.

O Red Bull Bragantino respondeu com Juninh Capixaba aos 8 minutos. Vinicinho carregou a bola pela entrada da área e tocou para Juninho Capixaba, que chegou batendo. A bola saiu para fora.

Aos 20 minutos, Jhon Jhon recebeu de Mosquera na entrada da área e tocou para Vinicinho. O atacante invadiu a área pela esquerda e bateu para o gol. A bola acertou a rede, mas do lado de fora.

Aos 29, Juninho Capixaba cobrou uma falta e lançou a bola na área do Mirassol. Yago Felipe conseguiu afastar.

O Mirassol começou o segundo tempo com mais intensidade com Edson Carioca cruzando na área para Fabrício Daniel, que cabeceou para fora.

Aos 5 minutos, em jogada de contra-ataque, Gabriel tocou para Edson Carioca, que chuta cruzado para o gol. A bola teve um desvio e passou muito perto do gol.

O Red Bull Bragantino respondeu com Juninh Capixaba aos 8 minutos. Vinicinho carregou a bola pela entrada da área e tocou para Juninho Capixaba, que chegou batendo. A bola saiu para fora.

Aos 20 minutos, Jhon Jhon recebeu de Mosquera na entrada da área e tocou para Vinicinho. O atacante invadiu a área pela esquerda e bateu para o gol. A bola acertou a rede, mas do lado de fora.

Aos 29, Juninho Capixaba cobrou uma falta e lançou a bola na área do Mirassol. Yago Felipe conseguiu afastar.

O gol da vitória bragantina ocorreu no apagar das luzes, aos 46 minutos, com Isidro Pitta dominando a bola livre dentro da grande área. Ele dominou e bateu cruzado após passe de Pedro Henrique

Informações de Red Bull Bragantino x Mirassol:



✅FICHA TÉCNICA:

RED BULL BRAGANTINO 1 X 0 MIRASSOL

🗓️ Data e horário: segunda-feira, 5 de maio de 2025, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista

🗣️ Árbitro: Lucas Canetto Bellote (SP)

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

🏁VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

Gol: Isidro Pitta (461/2°T)

🟨 Cartão amarelo: Neto Moura e José Aldo (Mirassol)

⚽ ESCALAÇÕES:

RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Fernando Seabra)

Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán e Juninho Capixaba; Gabriel (Fabinho), Ramires (Matheus Fernandes), Jhon Jhon (Laquintana) e Vinicinho (Isidro Pitta); Lucas Barbosa (Henry Mosquera) e Eduardo Sasha.

MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes)

Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura (José Aldo), Danielzinho, Gabriel (Yago Felipe), Fabricio Daniel (Negueba); Edson Carioca (Clayson) e Cristian Renato (Iury Castilho).