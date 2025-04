Red Bull Bragantino apresenta ‘novo estádio’ em parceria com a prefeitura da cidade

O Red Bull Bragantino se despediu do Estádio Nabi Abi Chedid no último domingo (20) com uma vitória por 1 a 0 diante do Cruzeiro com gol de Jhon Jhon. O time vai ficar pelo menos três anos e meio longe de casa já que o local será completamente repaginado para dar lugar à uma nova arena.

continua após a publicidade

Nesta quarta-feira (23), o clube promoveu um evento no Estádio Cícero de Souza Marques, local que pertence à prefeitura do município de Bragança Paulista e agora será a nova casa do time do interior de São Paulo.

Estiveram presentes na solenidade figuras políticas da cidade, além de Marquinho Chedid, ex-presidente do Bragantino e principal responsável pela venda para a empresa austríaca.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Red Bull Bragantino investiu cerca de R$ 30 milhões de reais no último ano para a manutenção do estádio municipal. Foram construídos dois vestiários, que são interligados pelo mesmo túnel, duas salas de imprensa, 14 cabines de imprensa, 35 camarotes, quatro lojas oficiais do clube, bares e lanchonetes, além de três novas arquibancadas.

O local também possui área exclusiva para Pessoas com Deficiência, melhoria no sistema de drenagem e nove entradas diferentes para facilitar o acesso aos quatro setores. O gramado é natural e a ideia é que a nova arena também adote este padrão.

continua após a publicidade

Segundo a Gerente de Infraestrutura do Red Bull Bragantino, Elisabete Freitas, o projeto também vai reaproveitar a estrutura já existente do Nabizão como os refletores.

-Estamos trazendo alguns equipamentos e reaproveitando muitas coisas como equipamentos, móveis, luminárias e os refletores. Fizemos um sistema de iluminação melhor do que o Nabi. A ideia é não desperdiçar nada. Queremos proporcionar a melhor experiência possível para o nosso torcedor. Em como elas vão aproveitar e ter um tempo de qualidade para desejar retornar - ressaltou Elisabete.

O CEO do Bragantino, André Rocha, ressaltou que o clube ficará responsável pela manutenção do gramado após o uso do estádio.

-A fase do desejo e idealização foi rápida. Em aproximadamente 4 meses tivemos o projeto executivo. De construção, tivemos um ano. Algumas alterações no projeto foram feitas após as obras, especialmente sobre regulamento. Então, estendemos as obras por mais tempo. Podemos receber jogos da CONMEBOL até a fase de grupos. É uma oportunidade para a cidade receber jogos que não tínhamos opção como os da base e o feminino. Pretendemos fazer a parte da manutenção quando a gente devolver o estádio para a cidade com a nova arena - explicou o CEO.

Estádio do Red Bull Bragantino vai abrigar até 12 mil pessoas enquanto as obras do Nabizão estiverem em andamento. (Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)

O local ainda passa por ajustes finais antes da inauguração oficial. Os novos refletores devem ser instalados nesta semana e as lojas abastecidas com os produtos oficiais do clube.

O programa de sócio torcedor também passou por uma reformulação recente para atrair mais fãs com benefícios e experiências diferenciadas. Segundo o CEO do clube, a ideia é de que os planos sejam os mais acessíveis entre todos os clubes brasileiros em um futuro próximo.

A nova arena será completamente coberta e com 20 mil lugares. A expectativa é de que as obras durem até quatro anos.

Jogos confirmados no novo estádio:

O Massa Bruta vai estrear no local no dia 5 de maio, no duelo contra o Mirassol, às 19h, pela sétima rodada do Brasileirão.

O Santos vai jogar um amistoso contra o RB Leipzig, da Alemanha, no Cícero de Souza Marques. É a primeira vez em mais de 25 anos que um clube da Bundesliga visita o Brasil.

E no dia 2 de junho, a Seleção Brasileira feminina vai disputar um amistoso diante do Japão no local. A ideia é que o complexo também esteja à disposição das seleções no período da Copa do Mundo Feminina de 2027.