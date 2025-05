Fernando Seabra elogia postura do Bragantino: ‘O sucesso depende do resultado coletivo’

O Red Bull Bragantino venceu o Mirassol por 1 a 0, nesta segunda-feira (5), em Bragança Paulista, pelo encerramento da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol foi marcado nos acréscimos do segundo tempo por Isidro Pitta.

Este foi o primeiro jogo no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques. Mais de 6 mil torcedores estiveram presentes na inauguração oficial da nova casa. O local será o palco das partidas do Massa Bruta durante as obras do Nabizão. A nova arena deve demorar quatro anos para ficar pronta.

Na entrevista coletiva, o técnico Fernando Seabra ressaltou o poder coletivo da equipe do interior de São Paulo.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Tivemos a chegada de novos jogadores, mas também a vivência difícil do que aconteceu no ano passado — e isso traz amadurecimento. Claro que esse processo não é linear, mas as lideranças do grupo têm reforçado os valores que são essenciais para o funcionamento coletivo e para o nosso estilo de jogo. O verdadeiro sucesso depende do resultado coletivo. É difícil um jogador conquistar prêmios individuais se sua equipe não for vencedora. Individualmente, tudo fica mais fácil quando o coletivo funciona. Temos buscado estimular esse tipo de consciência e comportamento. Hoje, por exemplo, o Mirassol nos impôs dificuldades, mas vimos nossos pontas ajudando a defender a área quando necessário. Precisamos de superação e entrega: mesmo que uma ação esteja fora da característica de um jogador, ele precisa se doar e resolver, para que todos possam estar felizes juntos. Esse espírito tem sido cultivado e tem prevalecido - ressaltou o comandante.

O técnico do Massa bruta também elogiou a postura da equipe, especialmente nos momentos de dificuldade.

- A equipe se portou muito bem, demonstrando confiança na postura para jogar. É claro que enfrentamos dificuldades, mas conseguimos aliar isso à humildade e à competitividade. Quando isso acontece, dá a impressão de que soubemos assimilar bem os desafios. Isso faz parte do aprendizado: quando você está bem no jogo, em certos momentos tenta jogadas que normalmente não faria e acaba se expondo um pouco mais. Mas entendo que estamos conseguindo desenvolver essa maturidade.

Vinicinho foi um dos destaques do Red Bull Bragantino na vitória diante do Mirassol. (Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)

O técnico do Red Bull Bragantino, Fernando Seabra, elogiou a qualidade do adversário, que vinha de cinco jogos de invencibilidade:

- Foi um jogo difícil pela qualidade do adversário. Eles perderam apenas uma partida e tiveram oito dias de preparação, enquanto nós viemos de um duelo pela Copa do Brasil. Sabíamos que enfrentaríamos um time bem preparado. Entendo que nossa equipe teve muito mérito nos primeiros vinte minutos, conseguindo quebrar a marcação adversária. Criamos chances importantes, embora não tenhamos conseguido transformá-las em oportunidades claras de gol. O Mirassol voltou para o segundo tempo mais ajustado e agressivo, dominando boa parte do jogo e exigindo de nós um grande esforço de superação. As duas equipes se testaram e demonstraram capacidade competitiva. Vale destacar que os jogadores que não iniciaram a partida entraram bem e participaram de momentos decisivos. Isso já havia acontecido contra o Santos e reflete a dedicação no dia a dia e o espírito coletivo, que está acima dos interesses individuais - concluiu.

O que vem pela frente:

O Red Bull Bragantino entra em campo no próximo sábado (10) diante do Grêmio, às 18h30 (de Brasília), em Porto Alegre. Pela Copa do Brasil, joga no dia 22 de maio, contra o Criciúma, às 21h30 (de Brasília), em Bragança Paulista.