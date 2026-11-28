Duelo com Bahia foi o estopim para Botafogo rescindir com Neto; relembre
Goleiro teve passagem ruim pelo Glorioso e se despediu com expulsão em Salvador
O Botafogo encara o Bahia na noite deste sábado (28), pela 37ª rodada do Brasileirão. O adversário, que está na parte de cima da tabela, brigando por vaga na Libertadores, marcou o último jogo do goleiro Neto com a camisa do clube. A partida do primeiro turno, que culminou em um resultado para ser esquecido, foi o estopim para a rescisão do arqueiro, atualmente na Juventus-ITA.
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Na Fonte Nova, no dia 30 de maio, Bahia e Botafogo tiveram o último compromisso antes da pausa para a Copa do Mundo. O Glorioso, comandado por Franclim Carvalho, abriu o placar logo cedo, aos sete minutos, com golaço do jovem volante Huguinho.
No fim de uma boa primeira etapa, no entanto, o cenário mudou. Com a partida controlada, apesar do campo pesado devido à forte chuva que caía em Salvador, o goleiro Neto xingou o árbitro Davi de Oliveira Lacerda (ES) durante reclamação pela marcação de oito segundos com a bola na mão para reposição e foi expulso antes do intervalo, aos 47 minutos.
O que parecia ser uma noite de felicidade mudou drasticamente. Com menos um, o Botafogo viu o time da casa empatar com gol contra de Ferraresi, após falha de Raul, que "furou" o domínio no recuo do zagueiro. Já no apagar das luzes, David Duarte virou o jogo. Seriam três pontos importantíssimos, que mudariam toda a briga na reta final, ou até mesmo um, do empate, que deixaria o Botafogo em situação mais confortável.
Neto deixou o clube
Neto já não era unanimidade e, apesar do respaldo por parte da comissão técnica de Franclim Carvalho, o clube via a relação custo-benefício como uma das piores. Já com atuações questionáveis desde 2025, o experiente goleiro não ficou para o segundo semestre.
O Botafogo iria punir o goleiro Neto com uma multa administrativa por determinação da diretoria de futebol, devido à irresponsabilidade na Fonte Nova. A situação gerou embate entre as partes para avançar por um acordo de rescisão contratual, em que a SAF conseguiu uma redução significativa na quantia que deve ao atleta pela quebra do contrato, que tinha validade até junho de 2027.
Diante do Bahia, em casa, neste sábado, o Botafogo precisa de uma vitória para chegar aos 46 pontos e, assim, se livrar de vez da possibilidade de rebaixamento. O Glorioso ocupa a 14ª colocação do Brasileirão.
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