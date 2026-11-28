Botafogo tem muitas mudanças para enfrentar o Bahia; veja escalação
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O Botafogo está escalado para a partida decisiva deste sábado (28), às 21h (de Brasília), contra o Bahia, no Nilton Santos, pela 37ª rodada do Brasileirão, na luta contra o rebaixamento. O técnico Tite modificou o sistema da equipe e promoveu diversas alterações.
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Sem Ferraresi e Marçal, suspensos, o Alvinegro terá dupla de zaga formada por Kaio Pantaleão e Arthur Chaves. Justino, titular nos últimos jogos, fica no banco.
No meio, Huguinho retorna ao 11 inicial, assim como o volante Danilo. O setor terá também Álvaro Montoro, que entrou no segundo tempo contra o São Paulo e foi bem.
Com isso, o Botafogo vai a campo com: Gabriel Batista, Vitinho, Kaio Pantaleão, Arthur Chaves e Alex Telles; Huguinho, Medina, Danilo e Montoro; Matheus Martins e Tiquinho.
Do outro lado, o Bahia, do técnico Rogério Ceni, tem a seguinte escalação: Ronaldo; Roman Gomes, David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Nestor; Kike Olivera, Erick Pulga e Alejo Veliz.
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✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO X BAHIA
🏆 Brasileirão - 37ª rodada
📆 Data e horário: sábado, de novembro de 2026, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro
📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)
🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Thiaggo Americano Labes (SC)
📺 VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)
⚽ ESCALAÇÕES
BOTAFOGO (Técnico: Tite)
Gabriel Batista, Vitinho, Kaio Pantaleão, Arthur Chaves e Alex Telles; Huguinho, Medina, Danilo e Montoro; Matheus Martins e Tiquinho.
BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)
Ronaldo; Roman Gomes, David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Nestor; Kike Olivera, Erick Pulga e Alejo Veliz.
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