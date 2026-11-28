Botafogo em perigo: veja as contas para evitar o rebaixamento no Brasileirão
Glorioso fechará a temporada com jogos contra Bahia e Santos
Em baixa no segundo semestre, o Botafogo não conseguiu a recuperação e chegou na reta final da temporada com chances de rebaixamento. O Glorioso, que soma 43 pontos, na 14ª colocação do Brasileirão, depende apenas das próprias forças para eliminar a possibilidade de queda para a Série B.
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A equipe comandada por Tite volta a campo neste sábado (28), contra o Bahia, no Nilton Santos, e fechará a temporada na quarta-feira (2/12), contra o Santos, na Vila Belmiro. As contas são simples para a permanência na elite.
Uma vitória nos dois compromissos ou até mesmo dois empates são suficientes para deixarem o Botafogo na Série A. Devido à tabela, a "nota de corte" ficou nos 45 pontos.
Isso porque o Internacional, com 38 somados, só pode chegar a 44, e Grêmio e Corinthians, atualmente com 41 cada, se enfrentam no domingo (29). Se houver um vencedor, o outro, obrigatoriamente, só poderá chegar a 44.
Em caso de empate em Itaquera, as equipes ainda poderão chegar aos 45, mas isso deixaria o Mirassol, atualmente 17º, com 41, no Z-4, já que a equipe do interior de São Paulo visitará o Grêmio em Porto Alegre na última rodada — antes, também no domingo, receberá o Athletico-PR no Maião.
Botafogo dá sinais ruins
O foco da equipe alvinegra é entregar desempenho minimamente aceitável na reta final do Brasileirão, tendo em vista as duas vagas abertas na zona de rebaixamento para cinco concorrentes. Ainda que seja o melhor colocado, foi o que menos pontuou no recorte dos últimos cinco jogos, com apenas quatro somados (uma vitória e um empate).
A pressão é alta no elenco comandado por Tite, que vem de empate em casa com o São Paulo. Apesar disso, a expectativa é de casa cheia no Nilton Santos, para possível recorde de público no ano, a fim de empurrar o Botafogo a uma vitória, que salvaria a equipe do rebaixamento.
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