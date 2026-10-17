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Veja gol: Botafogo abre o placar contra a Chapecoense com Tiquinho Soares

A partida é válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
17/10/2026 19:05
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Tiquinho Soares, Botafogo, celebra em campo contra Chapecoense.
Tiquinho Soares comemora gol do Botafogo diante da Chapecoense (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Aos 7 minutos do primeiro tempo, Matheus Martins acertou um cruzamento perfeito na cabeça de Tiquinho Soares, que matou a bola no fundo da rede, abrindo o placar para o Botafogo contra a Chapecoense no Nilton Santos. A partida é válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com a vitória parcial, o Botafogo salta para a 12ª colocação, com 39 pontos. Já a Chape, segue sem mudar de cenário, já virtualmente rebaixada para a Série B.

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Veja o gol: Botafogo 1 x 0 Chapecoense

Tite joga para evitar pior início da carreira

Além de ser fundamental para as pretensões do Botafogo no Campeonato Brasileiro, um triunfo contra a Chape evitará que o comandante registre o pior arranque da sua carreira na elite do futebol nacional.

Até o momento, o treinador somou apenas um ponto em três partidas à frente do Glorioso (11,1% de aproveitamento). Em caso de empate no próximo compromisso, ele alcançará seu pior retrospecto nos quatro primeiros jogos por um clube gigante do país, igualando a marca que teve no Cruzeiro nos quatro duelos iniciais pelo Brasileirão. Em caso de derrota, estabelecerá o saldo mais negativo de sua trajetória em ambos os cenários.

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