Botafogo tem uma mudança para enfrentar o Internacional; veja escalação
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O Botafogo está escalado para o duelo com o Internacional, neste sábado (24), às 16h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela 32ª rodada do Brasileirão. O técnico Tite fez uma mudança na equipe, que foi a saída de Ziyech para a entrada de Cristian Medina.
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Com isso, o Alvinegro está escalado com: Gabriel Batista, Vitinho, Ferraresi, Marçal e Alex Telles; Allan, Danilo, Medina e Montoro; Matheus Martins e Tiquinho Soares.
Ziyech foi para o banco de reservas e fica como opção para o decorrer do jogo. O marroquinho foi titular nos três últimos jogos e ainda busca adaptação e ritmo de jogo.
Do outro lado, o Internacional, de Eduardo Baptista, vai a campo com: Kauan Jesus, Maripán, Juninho e Aguirre; Bruno Gomes, Ronaldo, Thiago Maia, Matheus Baia, Alan Patrick e Bernabei; Alerrandro.
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✅ FICHA TÉCNICA
Internacional x Botafogo
🏆 Brasileirão - 32ª rodada
📆 Data e horário: sábado, 24 de outubro de 2026, 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
📺 Onde assistir: Premiere e TV Globo.
🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Douglas Pagung (ES)
📺 VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)
⚽ ESCALAÇÕES
INTERNACIONAL (Técnico: Eduardo Baptista)
Kauan Jesus, Maripán, Juninho e Aguirre; Bruno Gomes, Ronaldo, Thiago Maia, Matheus Baia, Alan Patrick e Bernabei; Alerrandro.
BOTAFOGO (Técnico: Tite)
Gabriel Batista, Vitinho, Ferraresi, Marçal e Alex Telles; Allan, Danilo, Medina e Montoro; Matheus Martins e Tiquinho Soares.
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