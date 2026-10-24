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Botafogo tem uma mudança para enfrentar o Internacional; veja escalação

Glorioso busca três pontos no Beira-Rio para se afastar de vez da zona de rebaixamento

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
24/10/2026 15:41
Atualizado há 0 minutos
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Homem observa camisas pretas e brancas de Inter x Botafogo penduradas no vestiário.
Vestiário do Botafogo no Beira-Rio (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

O Botafogo está escalado para o duelo com o Internacional, neste sábado (24), às 16h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela 32ª rodada do Brasileirão. O técnico Tite fez uma mudança na equipe, que foi a saída de Ziyech para a entrada de Cristian Medina.

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Com isso, o Alvinegro está escalado com: Gabriel Batista, Vitinho, Ferraresi, Marçal e Alex Telles; Allan, Danilo, Medina e Montoro; Matheus Martins e Tiquinho Soares.

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Ziyech foi para o banco de reservas e fica como opção para o decorrer do jogo. O marroquinho foi titular nos três últimos jogos e ainda busca adaptação e ritmo de jogo.

Do outro lado, o Internacional, de Eduardo Baptista, vai a campo com: Kauan Jesus, Maripán, Juninho e Aguirre; Bruno Gomes, Ronaldo, Thiago Maia, Matheus Baia, Alan Patrick e Bernabei; Alerrandro.

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Camisa do Botafogo pendurada na rede do gol no Beira-Rio

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✅ FICHA TÉCNICA

Internacional x Botafogo
🏆 Brasileirão - 32ª rodada

📆 Data e horário: sábado, 24 de outubro de 2026, 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
📺 Onde assistir: Premiere e TV Globo.
🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Douglas Pagung (ES)
📺 VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

⚽ ESCALAÇÕES

INTERNACIONAL (Técnico: Eduardo Baptista)

Kauan Jesus, Maripán, Juninho e Aguirre; Bruno Gomes, Ronaldo, Thiago Maia, Matheus Baia, Alan Patrick e Bernabei; Alerrandro.

BOTAFOGO (Técnico: Tite)

Gabriel Batista, Vitinho, Ferraresi, Marçal e Alex Telles; Allan, Danilo, Medina e Montoro; Matheus Martins e Tiquinho Soares.

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